تجارت مشترک ایران وچک ادامه خواهد یافت/اروپا نیز با ایران کار کند

به گزارش خبرنگار مهر، سواک پلوک چومبا، سفیر جمهوری چک در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه مذاکراتی با شرکت‌های تجاری چک برای حضور در ایران و تداوم تجارت با شرکتهای ایرانی صورت داده‌ایم، گفت: تمامی تلاش ما این است که تجارت خود را با ایران ادامه داده و همه تلاش خود را برای حفظ آن صورت دهند، چراکه مردم ایران بسیار قوی بوده و باید از آنها حمایت کرد.

وی با بیان اینکه اروپا نیز باید همه تلاش خود را در جهت تجارت با ایران به کار بندد، گفت: امیدواریم که کشورهای اروپایی نیز بتوانند با ایران تجارت خود را ادامه دهند.

همچنین یان‌ کاوان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک چک و ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه این اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۲۰۱۵ فعال شده است، گفت: هدف از ایجاد این اتاق بازرگانی آن است که برای برقراری روابط تجاری به دو کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: جمهوری چک می‌خواهد در تجارت به ایران کمک کند، تا این همکاری موفقیت‌آمیز باشد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ که تحریم‌های ایران برداشته شد، ما بسیار خوشحال شدیم.

به گفته کاوان، امیدواریم در آینده نیز این تحریم‌ها نباشد تا همکاری ما بیشتر شود.

در ادامه نمایندگان شرکت‌های حاضر از جمهوری چک در این نشست نیز با تاکید بر اینکه راهکارهای نقل و انتقال پول در دوران تحریم را می‌دانیم، بر این موضوع تاکید کردند که شرکت‌های مادر از جمهوری چک، باید تمام نیازهای خود را تامین کند.

یکی از نمایندگان بخش خصوصی چک اعلام کرد:شرکتهای چک به دنبال راه‌های نقل‌وانتقال پول از ایران هستند و نباید از این شرایط ترسید، این در حالی است که حفاری در عمق، حمل مواد معدنی، آموزش کارگران و امنیت از جمله خدماتی است که شرکت ما می‌تواند ارائه دهد؛ این در حالی است که محصولاتمان را به روسیه نیز فرستاده‌ایم، ایران کشور بزرگی است و امیدواریم که با ایران تجارت داشته باشیم.

وی اظهار داشت: ما می‌دانیم چگونه محصولاتمان را به ایران بفروشیم، با شریک ایرانی هماهنگی می‌کنیم و از اتاق بازرگانی ایران و چک کمک می‌گیریم.

یکی دیگر از حاضران در این جلسه گفت: اولین راهی که می‌توانیم استفاده کنیم از طریق بانک‌هایی است که مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود.راه دوم این است که کالا به ایران بفروشیم و به جای پول یک کالا شما هم به ما کالا بفروشید.

یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این نشست نیز با بیان اینکه تولیدات ما در بخش قطعات مورد نیاز برای بخش کشاورزی، کشتی‌های بزرگ، موتور هواپیما و هلی‌کوپتر است؛ خاطرنشان کرد کهاز یک و نیم سال پیش پروژه‌های خود را در ایران شروع کرده‌ایم و خواهان ادامه فعالیت هستیم.

وی گفت: به خاطر تجربه یک و نیم ساله در ایران می‌توانیم کارمان را با ایران ادامه دهیم، هر چند می‌دانیم تحریم‌ها شرایط را سخت می‌کند.ما و ایرانی‌ها می‌توانیم یکی از بانک‌هایی که با آمریکا همکاری نمی‌کند را انتخاب کنیم و برای نقل و انتقال پول از آن طریق اقدام کنیم.