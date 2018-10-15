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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

سالاری خبر داد؛

روسا و اعضای دفتر سیاسی حزب همبستگی انتخاب شدند

روسا و اعضای دفتر سیاسی حزب همبستگی انتخاب شدند

قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی گفت: رییس و اعضای جدید دفتر سیاسی و کمیته ها و شاخه های حزب همبستگی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی و جلسه قبل از آن، روسای جدید کمیته ها، شاخه ها و دفتر سیاسی این حزب تعیین شدند.

محمد سالاری قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی اعلام کرد: در جلسه اخیر شورای مرکزی این حزب، ولی‌الله توکلی به عنوان رئیس دفتر سیاسی و علی اصغر احمدی، هدایت ا... جمالی پور، علی توکلی یرکی، حسن الماسی، عبدا.... کعبی، حمیدرضا شهبازی،‌سید حسین دلبری، محمود کلهری، مهرداد مسعودی، محمدرضا پوینده، جلیل مقدم و محمد سالاری به عنوان شورای دفتر سیاسی حزب تعیین شدند.
رییس هیات اجرایی حزب همبستگی ادامه داد: در جلسات قبل روسای جدید کمیته ها و شاخه های حزب تعیین شدند.

بنابراین گزارش هدایت ا... جمالی پور به عنوان رییس کمیته آموزش و تحقیقات، علی توکلی یرکی رییس کمیته مدیریت شهری، محمدرضا پوینده رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی، مهرداد مسعودی رییس کمیته تشکیلات، ناصر رضا پور رییس کمیته مالی و پشتیبانی، احمد قاسمی رییس کمیته اقتصادی، فاطمه کی قبادی رییس کمیته بانوان، مرتضی ملک پور رییس کمیته حقوقی و همچنین ولی الله کاشکی رییس شاخه ایثارگران، محمود کلهر رییس شاخه اصناف، علی داوطلب رییس شاخه جوانان، عیدمحمدنورائی رییس شاخه کارگری، سید حسین دلبری رییس شاخه فرهنگیان، مهدی گندمی رییس شاخه مهندسان، علی داستانی بیرکی رییس شاخه دانشگاهیان انتخاب شدند.

کد مطلب 4430980

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