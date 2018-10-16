اعزام ۸۵ پزشک و امدادگر از قم به عراق

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام کادر امدادی و درمانی جمعیت هلال احمر استان قم به کشور عراق همزمان با ایام اربعین، افزود: این تیم متشکل از ۸۵ نفر از پزشکان، متخصص جراح، متخصص زنان، پرستاران، تکنسین‌های دارویی و نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر است.

وی با بیان اینکه این تیم ها با هدف ارائه خدمات درمانی و امدادی در شهرهای کربلا و نجف و همچنین مسیر نجف به کربلا مستقر می‌شوند، افزود: هماهنگی‌های لازم با وزارت صحه عراق و مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت انجام شده است و تجهیزات دارویی و پزشکی، اتوبوس، خودروی ارتباطات و آمبولانس در اختیار کادر درمانی امدادی هلال احمر قرار می‌گیرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با بیان اینکه امسال نیروهای بیشتری به عراق اعزام می‌شوند، افزود: نیروهای جمعیت هلال احمر همانند سال‌های گذشته از نخستین روز آغاز پیاده‌روی زائران کربلا تا سالروز اربعین در محل‌های مشخص شده مستقر می‌شوند تا بتوانند به زائران ایرانی و غیرایرانی به صورت مطلوب خدمات‌رسانی کنند.

آموزش ۱۵ نفر برای تیم واکنش سریع

وی بیان کرد: ۱۵ نفر برای تیم واکنش سریع هلال احمر آموزش‌های تخصصی و لازم را دیده‌اند تا در صورتی که نیازمند اعزام نیرو در حوادث و سوانح باشیم در ابتدا اعزام شوند و به صورت دائم در پایگاه‌های هلال احمر مستقر هستند.

گلفشان با بیان اینکه ۶ پایگاه دائمی هلال احمر در قم مستقر شده است، افزود: این پایگاه‌ها در جعفریه، سلفچگان، معصومیه، فاتح، کهک و ستاد مستقر هستند.

حضور دائمی بالگرد امداد در قم

وی در ادامه با اشاره به حضور دائمی بالگرد امداد و نجات در قم افزود: در گذشته این بالگرد به صورت موقت در قم حضور داشت اما با عنایت استانداری با اختصاص ۲ سوله برای توقف و سوخت بالگرد به صورت دائمی در این استان مستقر شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ادامه داد: در حال آماده سازی پایگاهی دائمی در گرمسار هستیم که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.