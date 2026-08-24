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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

کشف یک‌هزار و ۳۹۹ کیلو روغن حیوانی غیرمجاز در ماهیدشت

کشف یک‌هزار و ۳۹۹ کیلو روغن حیوانی غیرمجاز در ماهیدشت

کرمانشاه - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف یک‌هزار و ۳۹۹ کیلوگرم روغن حیوانی غیربهداشتی و فاقد مجوز در ماهیدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اکبری اظهار کرد: مأموران انتظامی ماهیدشت هنگام گشت‌زنی در سطح شهر، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی، یک‌هزار و ۳۹۹ کیلوگرم روغن حیوانی غیربهداشتی و فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش محموله کشف‌شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این محموله به دلیل نداشتن مجوز و رعایت نشدن الزامات بهداشتی توقیف شد.

اکبری خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی مقابله با قاچاق و عرضه کالاهای غیرمجاز و غیربهداشتی را از اولویت‌های پلیس دانست و بر استمرار اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان در این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 6926480

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