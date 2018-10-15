به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش طی پیامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سالروز تاسیس این سازمان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است؛

«برادر ارجمن حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ عباس محمدحسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در بیست و چهارم مهرماه سال ۱۳۵۸ پایانی بر سلطه‌گری استکبار و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و ارتش بود که آن امام فرزانه، روحانیت عزیز را به عنوان پشتیبانی مطمئن برای "ارتش مقید به اسلام" قرار داد تا قدرت نظامی اش را بیش از پیش به زیور ایمان آراسته نموده و در دفاع از کشور اسلامی، توان رزم آوری را با تمسک به اسلام شریف، با جهاد فی سبیل الله و شهادت تحقق بخشد؛ که به حق به عهد خود وفا نمود و در پیروی از مقتدا و ولایت فقیه در راه رسیدن به آرمان‌های الهی سر و جان بی دریغ هدیه کردند؛ تا تاریخ بداند که اسلام پیروز و دین خدا پاینده است.

اینک در سالروز صدور آن فرمان ارزشی، تبریک صمیمانه خویش را به جنابعالی و همه کارکنان خدوم سازمان تقدیم نموده و از درگاه خداوند متعال سلامتی و توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پرتو توجهات و عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار حبیب الله سیاری»