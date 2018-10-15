فرهنگ قرآنی به برکت خون شهدا و وجود رهبر انقلاب در کشور جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف امروز در آئین اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: در تمام مناطق کشور به برکت امام (ره)، خون پاک شهدا و وجود مقام معظم رهبری که نسبت به قرآن کریم توجه و تاکید دارند، تلاوت و فرهنگ قرآنی جاری و ساری است.

وی افزود: جا دارد از همه دست‌اندرکاران، فعالان قرآنی، متسابقین که در این مسابقات حضور داشتند و همچنین میزبانی همشهریان خود در استان مرکزی تشکر و قدردانی کنم.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور گفت: در این ۹ سال حضور بنده در مجموعه اوقاف شاهد پیشرفت و همکاری بالایی در بخش قرآن کریم هستیم به‌طوریکه در آن دوران ۳۶ هزار نفر در مسابقات قرآنی کشور شرکت داشتند و در سال ۹۶ طبق گزارشات بیش از ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که نشانگر رشدی حدود ۱۱ برابری در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی خاطرنشان کرد: شهید آنجفی از شهدای بزرگ این استان که از دوستان بنده بود در وصیت‌نامه خود توصیه کرده که از روحانیت جدا نشوید و با روحانیت انقلاب و همراه انقلاب و ولایت همراه باشید.

وی یادآور شد: خدا را بر این نعمت شاکریم که از تمام استان‌ها نخبگان قرآنی در آن حضور یافته و در کمال امنیت و آرامش در یک رویداد بزرگ قرآنی به برکت مجاهدت دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برگزار شد.