به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی صبح سه شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: چند موضوع مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ وجود دارد که تاثیر گذار در شاخص رهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: زیرساخت‌های فرهنگ و هنر در کشور ما ضعیف بوده و با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.

صالحی تصریح کرد: اهمیت فضاهای فرهنگی و هنری را برای یک محیط در نَظر نگرفتیم و وقتی این فضا ضعیف است با مشکلات زیادی رو به رو می‌شویم.

وی ادامه داد: در حوزه مصرف فرهنگی در کشور هم ضعیف هستیم و فاصله زیادی با سایر حوزه‌های مصرفی داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: بخش دولتی و خصوصی باید کمک کند تا تقاضای مصرف فرهنگی به اندازه کالای دیگر ارتقا یابد.

صالحی افزود: میانگین ۱۲ دقیقه کتاب خواندن در روز اتفاق خوبی نیست و برای ارتقای آن همه باید دست به دست هم دهیم.

وی با بیان اینکه جدی گرفتن صنعت و مشاغل فرهنگی ضروری است، اظهار کرد: باید بیش از پیش روی صنایع فرهنگی سرمایه گذاری کنیم زیرا به حرکت در مسیر توسعه سرعت می‌دهد.

صالحی تصریح کرد: ارزش افزوده صنایع خلاق فرهنگی در بازار جهانی جلوتر از بسیاری از صنایع است و ما هم می‌توانیم در این حوزه پیشرفت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیم درصد بودجه کشور است و باید نگاه‌ها به این حوزه تغییر کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پروژه خیابان فرهنگ امسال در یزد افتتاح شد و تا پایان سال در ۱۰ شهر دیگر افتتاح می‌شود.

صالحی افزود: طرح دیگری به عنوان شهرهای خلاق هم در دستور کار قرار دارد و مشاغل فرهنگی هم فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.

وی بیان کرد: ۱۶ هزار شغل با دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه فرهنگی تصویب شده و سرمایه گذاری در این حوزه هزینه پر بازگشتی است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای سفر به استان‌ها در نظر گرفته و امیدواریم تصویر شفاف‌تری از استان‌ها ببینیم.