کاهش آلودگی هوای اراک با تمرکززدایی از هسته مرکزی شهر ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی روز سه شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک بیان کرد: منشاء آلودگی شهر اراک بیشتر صنعتی است تا ترافیکی، البته آلودگی های ناشی از ناوگان فرسوده و وسایل نقلیه نیز در این زمینه تاثیرگذار است .

وی ادامه داد: در این زمینه اگر راهنمایی و رانندگی بخواهد وارد عمل شود و هر روز اعمال قانون کند، قطعا با اعتراض رانندگان وسایل نقلیه مواجه خواهد شد و چرخه حمل و نقل نیز دچار مشکل می شود.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی توضیح داد: در سال جاری نسبت به سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده، از ابتدای سال تاکنون در بحث معاینه خودرو تعداد یک هزار و ۲۶۴ مورد اعمال قانون انجام شده که این رقم در سال گذشته ۲۵۰ فقره بوده است.

حسینی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به ساختار شهر اراک و اینکه اغلب کاربری های گوناگون در مرکز شهر وجود دارد همین مسئله باعث شده تردد وسائل نقلیه در این بخش دوچندان شود و آلودگی هوا را به همراه داشته باشد.

وی توضیح داد: تردد خودروهای تک سرنشین نیز در کنار تمامی این موارد در آلودگی هوا نقش دارد، بنابراین باید با کارآمد و هدفمند کردن چرخه حمل و نقل عمومی این مشکلات را کاهش دهیم.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: تمرکززدایی از مرکز شهر و همچنین تبلیغ به منظور استفاده از دوچرخه می تواند نقش تاثیرگذاری را در کاهش آلودگی هوای شهر اراک داشته باشد.