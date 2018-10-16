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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۹

جانشین رئیس پلیس راهور استان مرکزی:

کاهش آلودگی هوای اراک با تمرکززدایی از هسته مرکزی شهر ممکن می شود

کاهش آلودگی هوای اراک با تمرکززدایی از هسته مرکزی شهر ممکن می شود

اراک- جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: کاهش آلودگی هوای اراک با تمرکززدایی حمل و نقل و تردد از هسته مرکزی شهر ممکن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی روز سه شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک بیان کرد: منشاء آلودگی شهر اراک بیشتر صنعتی است تا ترافیکی، البته آلودگی های ناشی از ناوگان فرسوده و وسایل نقلیه نیز در این زمینه تاثیرگذار است .

وی ادامه داد: در این زمینه اگر راهنمایی و رانندگی بخواهد وارد عمل شود و هر روز اعمال قانون کند، قطعا با اعتراض رانندگان وسایل نقلیه مواجه خواهد شد و چرخه حمل و نقل نیز دچار مشکل می شود.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی توضیح داد: در سال جاری نسبت به سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده، از ابتدای سال تاکنون در بحث معاینه خودرو تعداد یک هزار و ۲۶۴ مورد اعمال قانون انجام شده که این رقم در سال گذشته ۲۵۰ فقره بوده است.

حسینی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به ساختار شهر اراک و اینکه اغلب کاربری های گوناگون در مرکز شهر وجود دارد همین مسئله باعث شده تردد وسائل نقلیه در این بخش دوچندان شود و آلودگی هوا را به همراه داشته باشد.

وی توضیح داد: تردد خودروهای تک سرنشین نیز در کنار تمامی این موارد در آلودگی هوا نقش دارد، بنابراین باید با کارآمد و هدفمند کردن چرخه حمل و نقل عمومی این مشکلات را کاهش دهیم.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: تمرکززدایی از مرکز شهر و همچنین تبلیغ به منظور استفاده از دوچرخه می تواند نقش تاثیرگذاری را در کاهش آلودگی هوای شهر اراک داشته باشد.

کد مطلب 4432491

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