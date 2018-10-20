واکنش وزارت نفت به اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک، چندی پیش طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه دیپلماسی فعالی در بخش صنعت نفت وجود ندارد و از سویی دیگر پروژه هایی نظیر صادرات گاز به پاکستان و عمان ابتر مانده است، گفته بود که «در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ بازار جدیدی برای صادرات نفت و گاز شناسایی نشد و هیچ قرارداد جدیدی بسته نشد. کار با مشتریان سنتی در دولت یازدهم و دوازدهم علی‌رغم انعقاد برجام ادامه یافت و مشتری جدیدی برای نفت و گاز ایران پیدا نشد»

وزارت نفت به اظهارات این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پاسخ داده است. در این جوابیه آمده است؛

»انتشار خبری با عنوان «دولت تدبیر، کل بازار گاز منطقه را از دست داده است» به نقل از آقای هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس مورخ ۹۷/۷/۲۴ و طرح پاره‌ای موارد خلاف واقع، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جوابیه پیوست جهت تنویر افکار عمومی در آن رسانه انتشار یابد.

جوابیه وزارت نفت به اظهارات هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک

هدایت‌الله خادمی اخیراً در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی شتابزده، بدون استناد و آگاهی از جوانب موضوع، درحالی‌ مدعی شده که «دولت تدبیر، کل بازار گاز منطقه را از دست داده است» که اگر مختصر جستجویی می‌کردند و می‌دیدند جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون با صادرات روزانه دست‌کم بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز، بزرگترین صادرکننده گاز از طریق خط لوله در منطقه خاورمیانه است، ادعای خود را کمی تعدیل می‌کردند. ایشان در حالی غیرمنصفانه مدعی بی‌تحرکی تیم دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و نفت شده‌اند که اتفاقات مروری بر مذاکرات و گفت‌وگوهای انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت دو و چندجانبه با کشورها و شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع نفت و گاز در طول چند دهه اخیر کم‌نظیر بوده و با وجود شیطنت و کارشکنی‌های استکبار و صهیونیزم جهانی در ماه‌های اخیر، باز هم شاهد هستیم که به لطف هنر دیپلماسی و منطق مذاکراتی ایران، خواب دشمن برای انزوا و به بن‌بست رساندن کشور تعبیر نشده و هرگز نیز نخواهد شد.

در خصوص اظهارات آقای خادمی در مورد اجرایی نشدن خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکستان به اطلاع ایشان می‌رسد خط لوله هفتم سراسری در راستای محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور و همچنین تقویت مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با پاکستان بر اساس اصول حسن همجواری از عسلویه تا ایرانشهر احداث شده و در سرویس قرار دارد که از طریق آن گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است. همچنین امتداد این خط لوله تا نقطه صفر مرزی در دستور کار بوده و طی مذاکرات به عمل آمده با آماده شدن طرف پاکستانی، کار صادرات گاز به این کشور بی‌درنگ آغاز خواهد شد.

در خصوص صادرات گاز به عمان، به اطلاع ایشان می‌رسد مذاکرات اولیه آن در اواخر دولت هشتم و در سال ۱۳۸۳ آغاز شد و پس از توافقی هشت ساله مجدداً در دستور کار قرار گرفته است که طبق مذاکرات و توافق‌های صورت گرفته، مطالعات احداث خط لوله زیردریایی و چارچوب سرمایه‌گذاری نهایی شده و سایر فعالیت‌های مربوطه در حال پیگیری است.

در خصوص صادرات گاز به ترکیه برخلاف ادعای آقای خادمی، قرارداد قبلی همچنان جاری بوده و گاز ایران به این کشور صادر می‌شود. در مورد قرارداد گازی ترکمنستان نیز با توجه به بدعهدی طرف ترکمن در تأمین گاز کشور به ویژه در فصول سرد و با احداث خط لوله نکا ـ کیاسر نیاز کشور به گاز این کشور برطرف شده و هم‌اکنون گاز ترکمنستان به صورت سوآپ وارد کشور شده و پس از اخذ کارمزد، معوض آن به کشورهای مقصد تحویل می‌شود. بنابراین برخلاف اظهارات آقای خادمی، نه تنها بازار گاز منطقه در اختیار ایران است بلکه با توجه به ذخایر عظیم و موقعیت ژئوپلیتیکی، ایران یکی از گزینه‌های جدی برای صادرات گاز به مقاصد دوردست از طریق احداث واحدهای ال‌ان‌جی و مقاصد میانی از طریق خط لوله است که در هر دو زمینه مطالعات اولیه صورت گرفته و اقتصادی بودن آن محرز شده است. امیدواریم جناب آقای خادمی در اظهارات خود منکر دستاوردهای کشور نشده و در بیان مخالفت‌های خود «حکم کلی» صادر نکنند زیرا در شرایط جنگ اقتصادی، آن که بیش از همه از این رفتار شاد می‌شود، دشمنان منافع ایران هستند».