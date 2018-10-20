به گزارش خبرنگار مهر، سایپا تکراری ترین حریف استقلال در هفتههای نهم ادوار گذشته لیگ برتر است. دیدار استقلال و سایپا در ۱۷ فصل گذشته لیگ برتر ۵ بار در هفتههای نهم اتفاق افتاده تا آبی پوشان در این هفتهها بیش از هر تیم دیگری با نارنجی پوشان تقابل داشته باشند.
نتیجه چهار رویارویی این تیم در هفتههای نهم ادوار گذشته با دو پیروزی برای استقلال، یک پیروزی برای سایپا و یک مساوی همراه بود و آبی پوشان توانستند سومین پیروزی مقابل سایپا در هفتههای نهم لیگ برتر را هم تجربه کنند.
پیروزی شب گذشته آبی پوشان، سومین پیروزی آنها برابر سایپا، چهارمین پیروزی کلی و نخستین پیروزی خارج از خانه این تیم در هفتههای نهم بود.
آبی پوشان در هفتههای نهم با احتساب بازی اخیرشان مقابل سایپا تنها ۴ پیروزی دارند که این ۴ پیروزی برابر دو تیم به دست آمده است. به جز سایپا که ۳ بار در هفتههای نهم مغلوب استقلال شده، ابومسلم نیز یکبار طعم شکست در این هفتهها را مقابل استقلال چشیده است تا این دو تیم تنها تیمهای شکست خورده برابر آبی پوشان در هفتههای نهم باشند.
گرچه پیروزی اخیر آبی پوشان خارج از خانه محسوب میشود، اما با توجه به برگزاری این بازی در ورزشگاه تختی، استقلالیها هنوز نتوانستهاند در هفتههای نهم خارج از تهران پیروز شوند.
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