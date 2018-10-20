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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

فرمانده قرارگاه اربعین ستاد کل نیروهای مسلح:

ویزای تقلبی تنها مشکل برخی از زائران در مرزهاست

ویزای تقلبی تنها مشکل برخی از زائران در مرزهاست

شلمچه – فرمانده قرارگاه اربعین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در حال حاضر وجود ویزای تقلبی تنها مشکل برخی از زائران اربعین حسینی در مرزها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید میراحمدی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد اربعین در این مرز افزود: در این جلسه تمامی تصمیم ها، طرحها و برنامه های از پیش ابلاغ شده مرور شد.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و مرزبانی در این جلسه و آنچه که ما در بازدید میدانی مشاهده کردیم، همه چیز حکایت از برنامه ریزی بسیار خوب و وجود اراده در انجام وظایف توسط همه دستگاهها دارد.

میراحمدی تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد وجود امنیت کامل، تسهیل امور زائران و انضباط و مدیریت خوب در مرز شلمچه هستیم که این مهم با همکاری تمام زائران محقق شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: خوشبختانه آنچه در این مرز دیدم آنکه اشکالات و نواقصی که در سالهای گذشته بود امسال با همکاری استانداری خوزستان و تمامی دستگاه ها آن اشکالات به نحو بسیار خوبی برطرف شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

میراحمدی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز گزارش شد مربوط به روادید است که برخی از زائران ویزاهایی را که از سیستم معرفی شده دریافت کردند متاسفانه جعلی بوده و آنان را در مرز با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: امروز تنها مشکل گزارش شده همین است و بس؛ بنابراین از زائران می خواهیم که در دریافت روادید خود از مسیرهای قانونی اعلام شده اقدام کنند و خارج ویزا تهیه نکنند و فریب افراد جاعل را نخورند، همراه داشتن گذرنامه نیز الزامی است.

فرمانده قرارگاه اربعین ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: امسال نسبت به سال گذشته با زائران کمتری که فاقد گذرنامه بودند مواجه هستیم و مشکل تنها روادید است که زائران در اخذ آن‌ باید دقت بیشتری کنند.

کد مطلب 4435446

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