آشنایی با علائم مرتبط با بدکاری تیروئید

به گزارش خبرنگار مهر، تیروئید غده کوچکی است که در نزدیک قسمت ابتدای گردن قرار دارد. وظیفه اصلی آن، تولید هورمون های کنترل کننده بسیاری از عملکردهای بدن از جمله میزان سرعت کالری سوزی و میزان سرعت تپش قلب است.

درصورتیکه تیروئید بیش از اندازه هورمون تولید کند، سرعت متابولیسم بدن تشدید می شود. این مشکل که به پرکاری تیروئید معروف است موجب بروز علائمی نظیر اضطراب و بیقراری، کاهش وزن و تپش شدید قلب می شود. حتی ممکن است ضعف ماهیچه ها یا لرزش دست و انگشتان هم اتفاق بیفتد.

کم کاری تیروئید زمانی اتفاق می افتد که تیروئید به اندازه کافی هورمون تولید نکند. ممکن است فرد در این حالت احساس خستگی یا کسلی و حتی احساس افسردگی داشته باشد. حتی ممکن است فرد افزایش وزن، ضعف عضلات و احتمالا یبوست را نیز تجربه کند.

در هر دو حالت، علائم به کُندی پیش می روند و گاهی اوقات بالغ بر چندین سال به طول می انجامد. در ابتدا ممکن است علائم این بیماری تشخیص داده نشده یا حتی با مشکلات دیگر سلامت اشتباه گرفته شوند.

در صورت بروز چنین مواردی با پزشک خود مشورت کنید. یک آزمایش ساده خون همه چیز را مشخص می کند و راه درمان ساده آن، خوردن روزانه یک عدد قرص قبل از صرف صبحانه است.