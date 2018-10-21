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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۰۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

۴ تیم موتورسوار تصادفات احتمالی در مهران را بررسی می کنند

۴ تیم موتورسوار تصادفات احتمالی در مهران را بررسی می کنند

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: چهار تیم موتورسوار آمادگی رسیدگی فوری به تصادفات احتمالی زائران درمعابر درونشهری مهران را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: تصادفات خسارتی که طرفین دارای بیمه نامه شخص ثالث و اختلاف نظری باهم درخصوص مقصر نداشته باشند نیازی به حضور پلیس درصحنه و تنظیم گزارش نبوده و طرفین می توانند مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه و خسارت دریافت کنند.

وی افزود: خوشبختانه ازشروع طرح ترافیکی اربعین حسینی (ع )تاکنون هیچ گونه تصادف منجر به فوت درمعابر درون شهری مهران روی نداده که نشان از توجه و رعایت قوانین و مقررات ازسوی زائران گرامی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان درخاتمه از زائران خواست از ارتکاب هرگونه تخلف حادثه ساز و انجام رفتارهای مخاطره آمیز که زمینه ساز بروز حوادث رانندگی است به شدت اجتناب کنند.

کد مطلب 4436224

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