نامه روحانی برای معرفی ۴ وزیر در صحن مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر یوسفنژاد عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، متن نامه رئیسجمهور برای معرفی چهار وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را معرفی کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«احتراماً در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزرای پیشنهادی به همراه سوابق و برنامههای کاری خود جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. بر این اساس آقایان محمد شریعتمداری برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد و امور دارایی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی میشوند».
همچنین پس از قرائت اسامی شریعتمداری و اسلامی، اکثر وکلای ملت با فریاد «دو دو»، مخالفت خود را با این انتخاب رئیسجمهور نشان دادند.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی فرصت دارند و پس از آن، باید در صحن علنی مجلس صلاحیت وزرا را مورد بررسی قرار دهند.
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