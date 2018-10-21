مدیران متخلف طلبکار نباشند و عذرخواهی کنند

یونس حسینی عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرونده تخلف دستگاه های اجرایی و شهرداری ها در حال بررسی است تاکید کرد باید متخلفان از مردم عذرخواهی کنند و طلبکار نباشند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نماد کارایی نظام هستند و به دلیل کثرت مراجعات با مسائل مالی نیز مواجه هستند اظهار داشت: در شهرداری ها آدمهای شریف مشغول به کار هستند و بسیاری از گزارش ها از سوی این افراد دلسوز برای پیگیری منعکس می شود.

وی با اظهاراینکه بیشترین تخلفات در حوزه شهرداری ها مربوط به مسائل مالی است یادآور شد: تصادف، ایراد در اجرای پروژه ها که منجر به بروز حادثه می شود از دیگر پرونده هایی است که شهرداری ها با آن مواجه هستند.

حسینی عالمی پرونده شهرداری ساری را از پرونده های مهم در حال رسیدگی برشمرد و گفت: هنوز سازمان بازرسی در زمینه شهرداری ساری گزارشی را ارائه نکرده است و در زمینه سازمان عمران مسئولان شهرداری باید برای تکمیل تحقیقات توضیحاتی ارائه دهند و برای تکمیل پرونده باید از آنان تحقیق شود.

مدیران متخلف عذرخواهی کنند و کنار روند

دادستان ساری با اظهار اینکه پرونده تخلف برخی شهرداری ها در حال رسیدگی است اظهار داشت: کسانیکه مرتکب تحلف شدند و از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و اخلاق را رعایت نکردند باید از مردم عذرخواهی کنند زیرا مردم به آنان اعتماد کرده و از آنان انتظار تغییر در مدیریت داشتند و در این باره بی دقتی کردند باید از مردم عذرخواهی کنند.

وی با عنوان اینکه متخلفان نباید طلبکار باشند و حداقل عذرخواهی از مردم این است که از مسندهای موجود کنار روند گفت: اکنون دوره ای است که استکبار جهانی می خواهد دل مردم را خالی کند و باید به گونه ای عمل کنیم تا مردمی که برای نظام اسلامی جان و مال دادند متوجه شوند که فرزندان آنان در صورت ارتکاب اشتباه، عذرخواهی می کنند.

گزارش احتکار کلان در استان نداریم

دادستان ساری درباره برخورد با احتکار گفت: بررسی احتکار در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و نوع برخورد را باید آنان انجام دهند اما اینکه آن جنس احتکار است یا خیر باید صنعت و معدن مشخص کنند و آنها تشخیص می دهند که انبار کشف شده مشمول احتکار می شود یا خیر.

حسینی در عین حال تصریح کرد: درباره احتکار کلان باید دادستان ها ورود پیدا کرده و برخورد قضایی کنند اما تاکنون گزارش احتکار کلان در استان نداشتیم که منجر به ورود دادستانی شود.

دادستان مرکز مازندران در بخشی از گفتگو به قتل « ترنم» دخترک ۳ ساله قائمشهر که به طرز فجیحانه ای کشته شد اشاره کرد و افزود: این پرونده از سوی دادستانی در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.

پرونده هموفیلی های ایران تاسفبارترین پرونده ام بود

یونسی حسینی در بخشی دیگر از گفتگو با اشاره به تاسف انگیزترین پرونده ای که رسیدگی کرده می گوید: تاسف بارترین پرونده ای که با آن مواجه شدم پرونده هموفیلی های ایران بود که حکم توسط قاضی دیگر و اجراییه حکم توسط من صادر شده بود.

وی ادامه داد: بیش از هزار ۳۰۰ نفر از افراد بیگناه از قشرهای مختلف از جمله کودکان به دلیل بی دقتی و خونهای آلوده به ویروس اچ آی وی مبتلا شدند و این تاسفبارترین پرونده ای بود که با آن مواجه بودم.

حسینی دغدغه فراروی را فضای مجازی برشمرد و گفت: این فضا دارای خطرات زیادی برای جوانان و خانواده هااست و بیشترین خطر را تلگرام، اینستاگرام و غیره دارند و برای استفاده از آن باید فرهنگسازی و نظارت صورت گیرد زیرا بسیاری از شبکه ها برای برهم زدن بنیان های اجتماعی و فکری جامعه در حال فعالیت هستند.

وی از مردم و هم استانی ها خواست تا مسائل و مشکلات و اخبار مرتبط تعرض به منابع طبیعی، مشکلات اراذل و اوباش و مسائلی را که از سوی دادستانی قابل پیگیری است به شماره ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ پیامک کنند.