پایان مهلت بررسی برنامه سوم توسط اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای نودو پنجمین جلسه شورا و با اشاره به اینکه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران در دستور کار کمیسیون های شورا قرار دارد، تاکید کرد: اگر می خواهیم همانگونه که مردم در انتخابات گذشته با رأی معنادار و مشارکت بی سابقه خود، تحول در مدیریت شهری را از ما خواستند، ایجاد کنیم، باید فراتر از شعار و تبلیغات، ابتدا استاندارد سازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری آغاز کنیم، سازمانی فربه، ناکارآمد، آلوده به رانت و مملو از موازی کاری نمی تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه صرف نگهداشت شهر تهران، آن هم در سطح کیفیت فعلی، قطعا مطالبه ای نیست که شهروندان تهرانی از شورای پنجم و مدیریت شهری داشته اند، افزود: چرا که این موضوع در مدیریت شهری گذشته نیز محقق می شد.



هاشمی در ادامه با اشاره به گذشت حدود ۱۴ ماه از مسئولیت این دوره در شورای شهر گفت: دو شهرداری که از این شورا رای اعتماد گرفته اند، تقریبا در راستای عملکرد مدیریت گذشته شهرداری حرکت کرده اند و البته در برخی موضوعات مانند شفاف سازی و کاهش شهرفروشی گامهای مثبتی برداشته شده است اما این گامها نتوانسته انتظار شهروندان تهرانی را از مدیریت شهری تامین کند.

به اعتقاد هاشمی، شهرداری تهران برای بهبود عملکرد و برآورده سازی انتظارات مردم، نیاز به تحولی درونی دارد تا بتواند مسائل بیرونی شهر را حل کند و در این مسیر باید از معیارهای علمی به جای رویکردهای سلیقه ای استفاده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه استانداردهای مدیریتی نشان می دهد که پیکره مدیریت شهری تهران در شرایط فعلی ناموزون و نامتوازن، فربه و کند، سردرگم و کدر است، تاکید کرد: شرایط این سازمان بایست به وضعیتی متوازن وپایدار، چابک و موثر، هوشمند و شفاف بهبود یابد که در این مسیر نیاز به جراحی توأم با جسارت و عقلانیت است.

وی ادامه داد: اگر امروز سنگ بنای اصلاح مدیریت شهری با شجاعت و جسارت در برنامه سوم توسعه شهر تهران بنا گذاشته نشود، انتظار گزافی خواهد بود که به عملکرد چندان متفاوتی منجر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به تشریح اولویت های برنامه توسعه شهر تهران پرداخت و افزود: اگر می خواهیم مسیر حرکتی مدیریت شهری در راستای مطالبات مردم باشد، ساختار برنامه سوم بایست بر کاهش هزینه های اداره شهر، اولویت بندی نیازها و تسریع در اقدامات عینی قرار گیرد و این موضوع نیازمند گامهای مشخص اصلاحی در سازمان مدیریت شهری است، ما در سه سال باقیمانده از مسئولیت شورای پنجم نمی توانیم همه مشکلات و مسائل تهران را حل کنیم اما می توانیم وضعیت معضلات و مسائل اولویت دار شهر را بهبود ببخشیم، البته شرط این اقدام، عبور از شعارگرایی و عملکرد تبلیغاتی و تحمل برخی هزینه هاست.

هاشمی افزود: پیشنهادات مناسبی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای تثبیت برنامه سوم توسعه در مسیر اصلاح ساختار و بهبود عملکرد مدیریت شهری ارائه شده است که امیدواریم در کمیسیونهای تخصصی و به ویژه کمیسیون تلفیق این جهت گیری در قالب سند برنامه که بایست دارای اهداف معین کمی وکیفی، منابع و مصارف و شاخصهای شفاف شود به انسجام و هم افزایی مناسبی برسد و برنامه واقع بینانه و عملگرایانه را جهت حرکت مدیریت شهری تدوین کند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: ۱۰۰ پیشنهاد در مورد اصلاح برنامه سوم به هیات رئیسه ارسال شده است و جمع بندی ها نیز در کمیسیون های تخصصی آغاز شده است.