به گزارش خبرنگار مهر، از جمله اماکنی که سازمان آتش نشانی تهران طی سال های گذشته به خاطر «ناایمن» بودن به آن ورود داشته، مجموعه ورزشی انقلاب است. قدیمی ترین مجموعه ورزشی ایران که ۶۰ سال قدمت دارد اما طی این سال ها، بی توجهی به انجام اقدامات لازم برای بهسازی و نوسازی و در کل رسیدگی و نگهداری لازم، منجر به فرسودگی تدریجی، افول حیات و نا ایمنی در بخش های مختلف مجموعه شده است.

خبرگزاری مهر امروز در گزارشی با عنوان « ۲۲ «اخطار» به مجموعه «ناایمن» ۶۰ ساله» به این موضوع پرداخت. در این گزارش محمود قدیری معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران با اعلام اینکه طی سه سال گذشته ۲۲ مکاتبه تحت عنوان «اخطاریه»، «دستور العمل ایمنی»، «استنکاف» و «عدم اجرای دستور العمل ایمنی» با مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب شده، به برخی موارد که ناایمنی این مجموعه را موجب شده، اشاره کرد. وی گفت که اولین مکاتبه در این زمینه به تاریخ ۹۴/۵/۱۵ انجام شد و اول اردیبهشت ماه امسال هم آخرین مکاتبه این نهاد صورت گرفت.

محمد لاله مدیر مجموعه ورزشی انقلاب نیز این موضوع و مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی با این مجموعه را تائید کرد. البته لاله که ۱۵ اسفندماه سال گذشته مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب را عهده دار شد، از تعداد مکاتبات اظهار بی اطلاعی کرد اما تاکید داشت که اقداماتی برای شناسایی نقاط حادثه خیز مجموعه انجام شده است.

محمد لاله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در همان هفته های ابتدایی آغاز مدیریت در مجموعه ورزشی انقلاب، در جریان مکاتبات و اخطارهای سازمان آتش نشانی قرار گرفتم. البته اینکه دقیقا این سازمان تاکنون چند مرحله مکاتبه با مجموعه ورزشی انقلاب داشته را نمی دانم اما در جریان کلی موضوع بوده و مطلع هستم دستورالعمل هایی برای مجموعه ارسال شده تا طبق آن، اقدامات ایمن سازی انجام شود.

وی ادامه داد: مجموعه ورزشی انقلاب روزانه محل تردد هزاران نفر است. خدمات ورزشی و تفریحی ارائه شده به این افراد باید ایمن باشد. بنابراین نیاز است تا موضوعاتی که باعث بحران می شود، شناسایی شوند. در این زمینه راه کارهای سازمان آتش نشانی چراغ راه است. به همین دلیل طبق دستورالعمل هایی که اعلام شده، پیش رفته و می رویم.

مدیر مجموعه ورزشی انقلاب در واکنش به اینکه «معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کرده که در رابطه با اخطارهای داده شده، اقدامی از سوی مدیریت مجموعه انقلاب انجام نشده است»، گفت: اینگونه نیست. بعد از شروع کار در مجموعه و اطلاع از این موضوع، برگزاری نشست با مسئولان سازمان آتش نشانی را در دستور کار قرار دادیم تا با مشاوره این سازمان، نقاط حادثه خیر انقلاب را دقیقا شناسایی کنیم و کارهای ایمن سازی را از همان جا آغاز کنیم. این کاری بود که انجام دادیم و بر همان اساس تاکنون اقداماتی هم صورت گرفته است.

لاله به برخی اقدامات که طی ماه های گذشته در راستای اخطارهای سازمان آتش نشانی و در راستای ایمن سازی این مجموعه انجام شده، اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین کارها در رابطه با حفاظت کاتودیک مجموعه انجام شده و ایمن سازی که برای خطوط لوله گاز، انجام تعمیرات لازم و جلوگیری از نشتی آنها انجام شده است. در رابطه با موتورخانه و ایمن سازی و به روز رسانی آن نیز اقداماتی صورت گرفته است.

«به گفته معاون سازمان آتش نشانی، شبکه آب آتش نشانی در مجموعه ورزشی انقلاب به گونه ای نیست که به هنگام حادثه بتواند همه قسمت ها و بخش های این مجموعه را پوشش دهد. این موضوعی است که در مواقع حادثه می تواند خودمشکل ساز شود. در این زمینه هم اقدامی انجام داده اید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: بله؛ این یکی از معضلات است. شلنگ و شیرهای آب آتش نشانی باید خیلی تخصصی در مجموعه نصب شوند طوریکه در هر نقطه ای قابل استفاده باشند. با آتش نشانی کردستان صحبت هایی داشته ایم تا با کمک مشاوران شان، جانمایی لازم برای محل نصب این شیرها انجام شود.

مدیر مجموعه ورزشی انقلاب همچنین با بیان اینکه در راستای اخطارهای سازمان آتش نشانی، فعلا برگزاری هر گونه مراسم و برنامه ای در سالن همایش های این مجموعه منتفی شده است، تصریح کرد: سازمان آتش نشانی این سالن را ناایمن تشخیص داده بود. به همین دلیل اقدام به این کار کرده ایم. قبل از آگهی مزایده بعدی هم اقدامات اصلاحی را در این سالن انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که در رابطه با اماکن ورزشی مجموعه انقلاب مطرح شد و اینکه «آیا در رابطه با این اماکن هم اخطاری از سوی سازمان آتش نشانی دریافت کرده اید؟»، گفت: بله؛ ظاهرا برخی مکاتبات در رابطه با ناایمن بودن اماکن ورزشی بوده است. مسئله عمده در رابطه با این اماکن هم عدم تجهیز آنها به وسایل اطفا حریق است. در کل طبق دستورالعمل هایی که دوستانمان در سازمان آتش نشانی در اختیارمان گذاشته اند، گام به گام پیش خواهیم رفت.

«برآورد هزینه برای ایمن سازی کامل مجموعه ورزشی انقلاب چقدر است و انجام کامل آنها چقدر زمان می برد؟»، محمد لاله در پاسخ به این پرسش پایانی خبرنگار مهر گفت: اتفاقا در این زمینه برآوردی داشته ایم اما در حال حاضر به مستندات آن دسترسی ندارم. در اولین فرصت برآورد هزینه ها، مدت زمان لازم و ریزاقداماتی که تاکنون در زمینه ایمن سازی مجموعه انقلاب انجام شده به اطلاع شما خواهم رساند.