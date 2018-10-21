میلاد ظریف «خرچنگ» را به کرمان برد/نویسنده جنوبی در حلقه نقد

به گزارش خبرنگار مهر، حلقه داستان کرمان در دو روز به ترتیب مجموعه داستان «خرچنگ» نوشته میلاد ظریف و رمان «دیوارم» نوشته علیرضا غلامی را نقد و بررسی کرد.

میلاد ظریف نویسنده اهل شیراز با بیان اینکه ۲۶ و ۲۷ مهرماه این جلسات با حضورجمعی از نویسندگان، منتقدان ادبی، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان داستان با همکاری کانون داستان‌نویسان کرمان، هفته‌نامه «بیداری» و موسسه فرهنگی ادبی «خوانش» برگزار شد، گفت: جلسه‌ نقد و بررسی مجموعه خرچنگ در کرمان شگفت‌زده‌ام کرد؛ آنقدر مخاطبین کتاب با اثر ارتباط عمیقی پیدا کرده بودند و لایه‌های پنهان مجموعه را خوب کاویده بودند که مرا به تحسین واداشت.

وی افزود: جلسه‌ نقد و بررسی فوق‌العاده بود، استقبال چشمگیری دوستان داستان‌نویس‌های کرمانی از کتاب کردند و به شدت نظرات سویه‌های مختلف داشت؛ تقریبا همه کتاب را خوانده بودند و برای من رضایت و ارتباطی چنین عمیق مخاطبین این جلسه از کتاب بسیار غافلگیرانه بود.

ظریف با بیان اینکه جلسه‌ یادشده فراموش ناشدنی بود، یادآوری کرد: مهدی بهرامی و رضا زنگی آبادی و بقیه‌ دوستان که زحمت خرید کتاب و خواندن و آمدن به جلسه و نقد کتاب و برگزاری جلسه را کشیدند در این مسیر کمک بسیاری کردند.

این نویسنده جوان پیرامون کتاب «خرچنگ» عنوان کرد: در این کتاب به نوعی داستان ها در زیست بوم شهر جنوبی به نام آبادان می گذرد و شرایط محیطی و زیستی و اقلیم خاص آن منطقه به علاوه شیوه های زندگی جنوبی در قصه هایی به شدت شهری روایت را شکل می دهند.

وی افزود: تم هایی مانند جنگ و فضا و زیست از دست رفته باشکوه دهه چهل شهری چون آبادان از مشخصه های شاخص نیمی از داستان های این مجموعه است.

عنوان داستان ها به ترتیب در کتاب «خبرچنگ» که تازه ترین اثر میلاد ظریف، نویسنده اهل جنوب به شمار می رود، داستان ایمیل کاتوبلپاس، خرچنگ، پدر یشلمبوم، مرده، لیلو لولو، خط۷۳(کلبه میدان دانشجو)، تروارتن تن، هوای میدان بهارستان، افست تهران و خاطرات فیلی هستند؛ دومین مجموعه داستان ظریف، در بعضی از داستان های این مجموعه از حیث مضمون و حال و هوا و اتمسفر در ادامه مجموعه قبلی اش یعنی مجموعه داستان «در کفن خاکستر» است.

میلاد ظریف منتقد و نویسنده ادبی است؛ او صدها نقد بر آثار ادبی ایرانی و ترجمه در مطبوعات مختلف از جمله تجربه، کتاب هفته، مهرنامه،خوانش و ...نوشته است؛ پیش از این «در کفن خاکستر» و «ملاقات با آکرونی‌ها» از وی روانه بازار کتاب شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خرچنگ» مجموعه داستانی حاوی ۱۱ داستان کوتاه میلاد ظریف است.