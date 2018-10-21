۲۸۰ نفر زائر پاکستانی در اندیمشک پذیرایی شدند

بهمن پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در روزهای اخیر بیش از ۸ هزار نفر از زائران اربعین حسینی (ع) در اندیمشک پذیرایی و بر مزار شهدای گمنام شهر اندیمشک حضور یافته و ادای احترام کردند.

وی افزود: در هر وعده غذایی یک‌هزار نفر زائر حسینی (ع) پذیرایی شده و بیش از سه هزار نفر نیز در هنگام اذان حضور و نماز را به جماعت به ‌پا داشتند.

مسئول هماهنگی مواکب شهدای گمنام اندیمشک اظهار کرد: یک اتوبوس متشکل از ۴۰ نفر از اتباع کشور افغانستان که عازم سفر اربعین بودند عصر روز گذشته در یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور یافته و پذیرایی شدند.

وی گفت: ۵ دستگاه اتوبوس متشکل از ۲۸۰ نفر از اتباع کشور پاکستان که به صورت خانوادگی قصد حضور در حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی داشته در مواکب یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور یافته و پذیرایی شدند.

پاپی تصریح کرد: یک کاروان ۲۰۰ نفره از شهر نجف آباد استان اصفهان نیز در مواکب یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور یافته و قرائت دعای زیارت عاشورا و تمثال شهدای مدافع حرم شهرستان اندیمشک به زوار تقدیم شد.

مسئول هماهنگی مواکب شهدای گمنام اندیمشک افزود: مواکب یادمان شهدای گمنام در تمام ساعات شبانه‌روز آماده خدمت، پذیرایی و اسکان زوار اربعین حسینی (ع) در اندیمشک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان با جمعیت بیش از ۱۷۰ هزار نفر در جنوب غرب کشور اولین شهرستان میزبان زوار اربعین حسینی (ع) در استان خوزستان است.