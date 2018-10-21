ضرورت گازرسانی به روستاهای بدون گاز در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان ظهر امروز در جلسه کمیسیون حفاری شادگان با محوریت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کلیه ادارات عضو کمیسیون حفاری شهرستان نسبت به صدور مجوز حفاری خط لوله گاز رسانی به روستاهای رگبه ،صراخیه، دابوهیه و سلمانه اقدام کنند.

وی با تاکید بر ضرورت گازرسانی به روستاهای فاقد گاز در این شهرستان، گفت: کلیه ادارات عضو کمیسیون حفاری شهرستان نسبت به صدور مجوز حفاری خط لوله گاز رسانی به روستاهای رگبه، صراخیه، دابوهیه و سلمانه اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان تعامل دستگاه ها با یکدیگر را خواستارشد و گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرائی موظف هستند قبل ازهرگونه حفاری اقدامات لازم شامل اخذ مجوزهای لازم و بستن قرارداد با ادارات مربوطه و نصب علائم را انجام دهند.