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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

سرپرست فرمانداری شادگان تاکید کرد:

ضرورت گازرسانی به روستاهای بدون گاز در شادگان

ضرورت گازرسانی به روستاهای بدون گاز در شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان برضرورت گازرسانی به روستاهای بدون گاز در شادگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان ظهر امروز در جلسه کمیسیون حفاری شادگان با محوریت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کلیه ادارات عضو کمیسیون حفاری شهرستان  نسبت به صدور مجوز  حفاری خط لوله گاز رسانی به روستاهای رگبه ،صراخیه، دابوهیه و سلمانه اقدام  کنند.

وی با تاکید بر ضرورت گازرسانی به روستاهای فاقد گاز در این شهرستان، گفت: کلیه ادارات عضو کمیسیون حفاری شهرستان  نسبت به صدور مجوز  حفاری خط لوله گاز رسانی به روستاهای رگبه، صراخیه، دابوهیه و سلمانه اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان تعامل دستگاه ها با یکدیگر را خواستارشد و گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرائی موظف هستند قبل ازهرگونه حفاری اقدامات لازم شامل اخذ مجوزهای لازم و بستن قرارداد با ادارات مربوطه و نصب علائم را انجام دهند.

کد مطلب 4436624

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