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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دستگیری در خصوص فروش اینترنتی بلیت پرسپولیس و السد نداشتیم

دستگیری در خصوص فروش اینترنتی بلیت پرسپولیس و السد نداشتیم

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: در استان تهران موردی از دستگیری یا تشکیل پرونده در خصوص تخلف یا کلاهبرداری در فروش اینترنتی بلیت دیدارهای پرسپولیس و السد قطر نداشتیم.

سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درخصوص بروز تخلفاتی در فروش اینترنتی بلیت دیدار تیم های پرسپولیس و السد قطر گفت: تاکنون در استان تهران تخلفی در این زمینه گزارش نشده و دستگیری نداشته ایم.

وی افزود: از آنجا که سامانه اینترنتی فروش بلیت به صورت سراسری است ممکن است در دیگر استانها تخلفاتی روی داده باشد اما گزارشی از این تخلفات در تهران اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرده اند که هماهنگی هایی را با پلیس فتا انجام داده اند تاکنون ۹ نفر از کارشکنان در خصوص فروش اینترنتی بلیت بازی این تیم با السد قطر شناسایی شده اند.

کد مطلب 4436685

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