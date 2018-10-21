درخواست جمعی ازنمایندگان برای برگزاری جلسه رای اعتماد درهفته جاری

علی بختیار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان درخواست کردند در صورت معرفی وزرای پیشنهادی دولت، برگزاری جلسه رای اعتماد در این هفته باشد.
وی درباره علت این تقاضا بیان کرد: هفته آینده تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برای برگزاری مراسم اربعین عازم کربلا هستند.
نماینده مردم خوانسار تصریح کرد: بر این اساس، تقاضای نمایندگان این بود که چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت برگزار شود اما تاکنون هیات رئیسه در این باره تصمیمگیری نکرده است.
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