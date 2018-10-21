بختیار به مهر خبر داد؛ درخواست جمعی ازنمایندگان برای برگزاری جلسه رای اعتماد درهفته جاری

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، از درخواست جمعی از نمایندگان برای برگزاری جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در این هفته خبر داد.