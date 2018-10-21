شناورهای سبک و تفریحی استان بوشهر از تردد در دریا اجتناب کنند

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از عصر امروز و طی روز دوشنبه شاهد نفوذ یک سامانه بارشی از سمت شمال غرب خلیج فارس خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با نفوذ این سامانه آسمان در برخی مناطق استان عمدتا نواحی شمال و مرکزی، گاهی تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران، رعد و برق، وزش تندباد لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ پیش بینی می شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد قابل ملاحظه و گاهی تندبادهای لحظه‌ای (غالباً شرقی) بر روی دریا بویژه مناطق شمالی و غربی خلیج فارس و همچنین سواحل شمالی و مرکزی استان ( از بندر دیلم تا مطاف)، پیش‌بینی می‌شود طی این مدت ارتفاع موج دریا در برخی ساعات افزایش و خلیج فارس مواج و متلاطم شود.

وی گفت: با توجه به افزایش ناپایداری‌های جوی طی عصر امروز تا پایان روز دوشنبه نسبت به وزش باد قابل ملاحظه و گاهی تندبادهای لحظه ای بر روی دریا بویژه مناطق شمالی و غربی خلیج فارس و همچنین سواحل شمالی و مرکزی استان ( از بندر دیلم تا مطاف) و در پی آن افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا در این مناطق هشدار داده می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: توصیه می‌شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیرضروری بویژه تردد شناورهای سبک و تفریحی اجتناب شود.

وی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، بتدریج افزایش ابر و از اواخر وقت امروز همراه با رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و طی صبحگاه در قسمت‌های جنوب استان همراه با مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و از امشب در نواحی شمالی و مرکزی استان ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی استان ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر است.