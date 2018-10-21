۴۱درصد مرگ و میرها ناشی از عدم تحرک و فقر حرکتی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز یک شنبه درجمع ورزشکاران هشترودی اظهار داشت: ورزش تاثیر بسزایی در سلامتی روح انسان، افزایش اعتماد بنفس او و در مقاوم کردن فرد در برابر مشکلات دارد.

وی گفت: ورزش وسیله ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن است، ورزش شادی آور و نشاط آور است و نشاط از عوامل مهم امید به آینده است.

فرماندار هشترود افزود: نشاط و امید به آینده در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط سازمان ملل به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها تعیین شد، انسان بانشاط انسان مبتکر، مولد و سازنده است. نبود نشاط اجتماعی و امید به آینده می تواند عوامل متعدد منفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند.

امینیان بیان داشت: آمارها نشان می دهد که ۴۱درصد مرگ و میرها در کشور ما ناشی از عدم تحرک و فقر حرکتی می باشد، در ایران ۹۵درصد مردم ورزش منظم انجام نمی دهند و کمتر از ۲۰ درصد مردم در ورزش همگانی شرکت می کنند، به لحاظ مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی رتبه ۲۷م را از بین ۱۹۹ کشور دنیا داریم.

وی با بیان اینکه سرانه درمان در کشورمان ۵.۵ برابر سرانه ورزش است، گفت: این آمار نشان می دهد ما در کشور به ورزش همگانی نیاز داریم چرا که درصد گرایش مردم به ورزش در هرکشوری رابطه مستقیم با میزان امید به زندگی و رابطه عکس با میزان بیماری های قلبی عرقی و سایر دارد.

وی سپس با شنیدن مشکلات ورزشکاران هشترودی دستورات لازم برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت های ورزشی در منطقه را صادر کرد.