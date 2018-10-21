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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

فرمانده انتظامی محلات:

باند سارقان منازل در محلات متلاشی شد/ اعتراف به ۹ فقره سرقت

باند سارقان منازل در محلات متلاشی شد/ اعتراف به ۹ فقره سرقت

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان محلات گفت: اعضای یک باند سرقت از منزل در عملیات پلیس شهرستان محلات دستگیر شده و به ۹ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، جعفر شمس بیرانوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منزل در شهرستان محلات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات پلیس چهار سارقی که به صورت باندی اقدام به سرقت از منازل شهروندان محلاتی می کردند، شناسایی شدند.

بیرانوند با اشاره به دستگیری یکی از سارقان حین ارتکاب به جرم خاطر نشان کرد: سه سارق دیگر در عملیاتی جداگانه دستگیر شدند و سارقان در بازجویی های پلیس به ۹ فقره سرقت از منازل در محلات اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات در پایان با اشاره به عزم جدی مجموعه انتظامی این شهرستان برای شناسایی و دستگیری سارقان، از مردم خواست تا ضمن تقویت سیستم حفاظتی و نصب قفل های ایمن، هرگونه تردد افراد و یا وسایل نقلیه ناشناس و مشکوک را به شماره تماس ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4436942

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