  1. استانها
  2. اربعین
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان:

یک میلیون زائر از لرستان عبور می کنند/۱۳ موکب در عراق بر پا شد

یک میلیون زائر از لرستان عبور می کنند/۱۳ موکب در عراق بر پا شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان از عبور یک میلیون زائر ایرانی از این استان برای رسیدن به مرز مهران در ایام اربعین خبر داد.

دریافت 1 MB

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب گفت: بر همین اساس ۱۷ موکب در مسیر زوار اربعین حسینی در سطح استان لرستان ایجاد شده تا به زادران عزیز خدمت رسانی کنند.

وی گفت: بزرگترین موکب ما در مهران میدان اربعین با ظرفیت پذیرایی از ۱۰هزار زائر کشورمان برپا شده است.

خجسته پور همچنین از برپایی ۱۳ موکب در خاک عراق خبر داد و گفت: هفت موکب در نجف اشرف، گنج موکب در کربلای معلی و یک موکب در سامرا برپا شده و روزانه ظرفیت پذیرایی از ۱۰ هزار زائر اربعین را دارند.

کد مطلب 4436960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها