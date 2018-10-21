یک میلیون زائر از لرستان عبور می کنند/۱۳ موکب در عراق بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب گفت: بر همین اساس ۱۷ موکب در مسیر زوار اربعین حسینی در سطح استان لرستان ایجاد شده تا به زادران عزیز خدمت رسانی کنند.

وی گفت: بزرگترین موکب ما در مهران میدان اربعین با ظرفیت پذیرایی از ۱۰هزار زائر کشورمان برپا شده است.

خجسته پور همچنین از برپایی ۱۳ موکب در خاک عراق خبر داد و گفت: هفت موکب در نجف اشرف، گنج موکب در کربلای معلی و یک موکب در سامرا برپا شده و روزانه ظرفیت پذیرایی از ۱۰ هزار زائر اربعین را دارند.