شجاعیان: برگ برنده و قوت قلب استقلال، هواداران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش شجاعیان هافبک مهاجم آبی پوشان با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود از روز شنبه به تمرینات استقلال بازگشت. شجاعیان در درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد و به تشریح آخرین وضعیت خود در این روزها پرداخت.

* بعد از مدتها به تمرینات بازگشتی

- -از این بابت بسیار خوشحال هستم. از شب قبل از تمرین دیروز خوشحالی خاصی داشتم زیرا یک قدم به بازی کردن نزدیک تر شدم. در ماه‌های اخیر معمولا به تمرینات می‌آمدم و طی چند هفته اخیر نیز با فیزیوتراپ تیم تمرینات اختصاصی داشتم. طبق برنامه‌ای که دکتر نوروزی برای من تهیه کرده، از روز گذشته دور جدید تمریناتم را آغاز کردم.

* شرایط زانوی ات چطور است؟

- خیلی بهتر از قبل. هر روز فیزیوتراپی کردم و تمرینات اختصاصی انجام دادم و انگیزه‌ای که برای بازگشت داشتم، کمک کرد تا این مسیر بهبودی را با انرژی و به بهترین شکل طی کنم. در بازگشت به تمرینات نیز همین برنامه را با جدیت و پشتکار ادامه می‌دهم تا با شروع نیم فصل دوم با بهترین فرم بدنی و آمادگی کامل در کنار تیم باشم.

* روزهای دوری از مسابقات چطور بود؟

- خیلی سخت. شرایط من را فقط بازیکنانی درک می‌کنند که خودشان قبلا چنین روزهایی را پشت سر گذاشتند و می‌دانند چقدر این روزها برای من سخت می گذرد. هر زمان بازی‌های تیم را می‌بینم، با همه وجود دلم می‌خواهد در زمین باشم و به استقلال کمک کنم. البته این را باید بگویم هر بازیکنی برای استقلال بازی می‌کند، با همه وجود به میدان می‌رود و با پیروزی‌های اخیر تیم من هم همانقدر خوشحال شدم که انگار در زمین بودم.

* در مورد چند بازی اخیر استقلال صحبت کن.

- دو بازی در مسجد سلیمان گردنه بسیار سختی برای استقلال بود که خوشبختانه با موفقیت سپری شد. بازی با سایپا نیز بسیار سخت بود اما خدا را شکر که استقلال در شرایطی برنده از زمین خارج شد که زمین مسابقه برای یک دیدار فوتبال هموار نبود. به نظر من سه برد در سه بازی اخیر، از نظر روحی و روانی به بازیکنان کمک زیادی کرد و فشارها از روی تیم برداشته شد تا بازیکنان با روحیه بهتر و آرامش بیشتر برای بازی‌های بهتر آماده شوند. امیدوارم تداوم پیروزیهای استقلال 2 رقمی شود.

* استقلال در آخرین بازی موفق شد سایپا را شکست دهد.

- برای تیم سایپا احترام زیادی قائلم. آنها تیم سختکوشی هستند اما استقلال به طور کامل شایسته کسب سه امتیاز در این دیدار بود. از 90 دقیقه مسابقه، تیم ما حدود 80 دقیقه تیم برتر زمین بود و می‌توانست به جای دو گل، با اختلاف بیشتری برنده بازی باشد. از این پیروزی خیلی خوشحال شدم زیرا هم از نظر روحی به تیم کمک کرد و هم اینکه در جدول برای تیم موثر بود.

* در بازگشت به فوتبال چه هدفی را با استقلال دنبال می کنی؟

- اصلی ترین هدف ما خوشحال کردن هواداران است. ما باید کاری کنیم که هواداران، از دیدن بازی های تیم لذت ببرند و به تیم محبوب خود افتخار کنند. استقلال یکی از بزرگترین باشگاه‌های آسیا است و انتظار به حقی است اگر هواداران بخواهند این تیم بزرگ، همیشه روی نوار موفقیت گام بردارد. نکته ای را درباره استقلال می‌خواهم بگویم همه می‌دانند تیم ما چقدر تغییرات داشته و بازیکنان جدید به استقلال آمدند. من و محسن کریمی نیز به دلیل مصدومیت در تیم نبودیم و به همین دلیل تغییرات زیادی ایجاد شد ولی همانطور که آقای شفر گفته بود. با گذشت زمان تیم ما بهتر و بهتر شد. الان بازیکنان با تجربه خوب و کاربلد و جوان های پر انرژی و با انگیزه داریم و می‌بینید که هر چه از زمان بازی‌ها می‌گذرد، استقلال آماده‌تر و هماهنگ‌تر می‌شود. استقلال در هر دو جام مدعی است. ضمن اینکه ما لیگ قهرمانان آسیا را هم پیش رو داریم. یک درخواست هم از هواداران عزیز استقلال دارم. روند حمایتی خود از استقلال را به همین شکل ادامه دهند. برگ برنده و قوت قلب استقلال، هواداران تیم هستند و می‌توانند نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش تیم داشته باشند. درخواست من از هواداران عزیز این است که با حمایت و پشتیبانی خود به تیم آرامش بدهند. در حال حاضر استقلال بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد. تیم روی غلطک افتاده و با حفظ آرامش و تمرکز می تواند بسیار هم بهتر شود.

* شفر چند بار با تو درباره دلتنگی برای حضورت در تمرینات صحبت کرده است.

- ایشان به من لطف دارد. شفر مربی بزرگ و کاربلدی است و من هم خیلی زود دلم برای ایشان تنگ می شود و به همین دلیل به تمرین می روم تا سرمربی، مربیان و همبازیانم را ببینم. امیدوارم در بازگشت بتوانم لطف های ایشان و باشگاه را در این مدت جبران کنم.

*صحبت خاصی در پایان داری.

- دوباره از همه هواداران تشکر می‌کنم که از اولین روز مصدومیت تا همین حالا پیگیر وضعیت من بودند، تشکر می‌کنم و امیدوارم در بازگشت دوباره روزهای خوبی در کنار هم داشته باشیم. در حال حاضر مدیران باشگاه هنه تلاش خود را برای حمایت از تیم به کار گرفته‌اند و با تلاشهای بازیکنان و مادر فنی استقلال بهتر و بهتر میشود. از دکتر نوروزی و همکاران ایشان هم کمال تشکر را دارم.