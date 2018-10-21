شهدا خون بهای انقلاب و ضامن تداوم آن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین یادواره شهیدان رجایی و باهنر و ۶۴ شهید کارمند استان قزوین روز یکشنبه با حضور مسئولان استانی، خانواده شهدا و ایثارگران، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات شهدای گمنام دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزارشد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در این مراسم اظهارداشت: این یادواره در راستای برنامه‌های کنگره ملی ۳ هزار شهید استان در حال برگزاری است و تلاش می کنیم به رسالت خود در تکریم شهدا عمل کنیم و جایگاه شهدا را حفظ کنیم.

وی افزود: شهدای والامقام با نثار بزرگترین سرمایه وجودی خود برای اعتلای انقلاب و کشور فداکاری کردند و نظام شاهنشاهی را سرنگون کردند و حکومتی مردمی را سرکار آوردند که امید مظلومان شد.

زاهدی گفت: انقلاب اسلامی موجب تحول اساسی در ایران و کشورهای منطقه شد و روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، ایستادگی، ظلم ستیزی را بارور کرد و امید مستضعفان را زنده کرد.

وی بیان کرد: ایستادگی و مقاومت جزو رفتارهای جامعه انقلابی است و همانگونه که مردم از ابتدای انقلاب در برابر ناملایمات و توطئه ها ایستادند و به پیروزی رسیدن امروز نیز آماده عبور از مشکلات هستند.

استاندار قزوین تأکید کرد: اگر امروز در جامعه نارضایتی وجود دارد از عملکرد متولیان امور و مسئولان است و هیچ ارتباطی با انقلاب و نظام اسلامی ندارد لذا باید تاریخ را مطالعه کنیم و درس بگیریم و با اصلاح برخی رفتارهای خود، عملکردی درشان انقلاب و مردم داشته باشیم.

وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی امانت شهداست که به ما سپرده شده و همه ما امانتدار هستیم و باید درست کار کنیم.

زاهدی یادآورشد: صیانت از ارزش‌های انقلاب و دستاورد شهدا رسالتی همگانی است و همه باید تلاش کنیم با دقت در رفتار، گفتار و عملکرد خود در تراز نظام اسلامی گام برداریم.

با برخوردهای سلیقه ای سنگ روی سنگ بند نمی شود

استاندار قزوین بیان کرد: قانون باید بر رفتار همه مدیران حاکم باشد و با برخوردهای سلیقه ای سنگ روی سنگ بند نمی شود و وحدت ما خدشه دار می شود.

وی افزود: همه باید توجه کنیم در دستگاه‌های مختلف براساس نیاز جامعه به رفع مشکلات و معضلات جامعه توجه کنیم و بدانیم قانون باید در همه سطوح برای همه مهم و حاکم بر رفتار ما باشد.

زاهدی اظهارداشت: اگر ملاک همه ما پایبندی به قانون باشد بطور حتم همه‌چیز در مسیر قانون قرار خواهد گرفت و مشکلی نیز ایجاد نخواهد شد، و در شرایط کنونی اهمیت رعایت قانون و حفظ وحدت مضاعف است.

استاندار قزوین ضمن تکریم شهدا گفت: شهدا سرمایه‌های ارزشمند ما هستند که بقای نظام را تضمین کرده اند و برگزاری یادواره ها کوچکترین وظیفه ای است که در این زمینه انجام می دهیم.

دراین مراسم از خانواده ۶۳ شهید کارمند استان قزوین با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.