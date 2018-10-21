مسابقات نجات غریق در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، همزمان با هفته تربیت بدنی مرحله دوم دومین دوره مسابقات لیگ نجات غریق استان با شرکت ۳۰ ورزشکار از پنج باشگاه ورزشی روز جمعه ۲۷مهرماه به میزبانی استخر نشاط بروجن برگزار شد.

در این رقابت در رشته حمل آدمک تیمی، تیم پارک آبی دهکده موج رتبه اول، تیم هیئت بروجن رتبه دوم و تیم ایثار شهرکرد رتبه سوم را کسب کردند.

در رقابتهای انفردای و در رشته ۵۰ متر حمل آدمک محمد حسین شفقت، اسماعیل شفقت، محمد مهدی رحمتی و در رشته پرتاب طناب سجاد عباسی، سید علی محمدی و علی احمدی مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.