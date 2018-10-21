حمله عضو کنست رژیم صهیونیستی به نتانیاهو پس از تصمیم عبدالله دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از اعضای کنست رژیم صهیونیستی به تصمیم پادشاه اردن مبنی بر پایان دادن به الحاقیه های توافق صلح با رژیم صهیونیستی درباره اراضی اردنی الباقوره و الغمر واکنش نشان داد.

ایلیت نحمیاس فربین تصمیم عبدالله دوم پادشاه اردن در این باره را به مثابه شکست سیاست خارجی این رژیم توصیف کرد.

وی گفت: تصمیم شاه اردن به مثابه اعلان شکست سیاست خارجی نتانیاهو است. متاسفانه به نظر می رسد که این تصمیم در نتیجه موضع بحرانی میان طرفین به جای گفتگو میان آنهاست.

شایان ذکر است که به موجب توافق صلح وادی عربه که در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴ به امضا رسید دو منطقه الباقوره و الغمر تحت حاکمیت اردن است اما رژیم صهیونیستی این اراضی را اجاره کرد و به کشاورزی در آن پرداخت و از آن سود می برد و ارتش رژیم صهیونیستی می تواند با سلاح وارد این مناطق شود. این پس از ۲۵ سال پایان می یابد یعین در اکتبر ۲۰۱۹ و طبق توافق باید هر یک از طرفین یک سال قبل از انقضای مهلت یعنی در اکتبر ۲۰۱۸ درباره تمدید یا پایان دادن به توافق نظر خود را اعلام کنند که امروز عبدالله دوم از پایان آن خبر داد.