مشاور نزدیک پادشاه عربستان نوارصوتی قتل خاشقجی را گوش کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در یادداشتی با عنوان «رسوایی قتل روزنامه‌نگار سعودی، میراث پادشاهی عربستان را به لرزه درآورده» ابعاد دیگری از حادثه قتل جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی را منتشر ساخته است.

نویسنده یادداشت خود را با بیانیه متناقض عربستان سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقجی شروع کرده و در ادامه گفته است مسئله قتل این نویسنده شکاف میان ولیعهد جوان و دیگر اعضای خاندان سلطنتی را تشدید کرده است.

واکنش‌های جهانی به حادثه خاشقجی بخش دیگری از این یادداشت است که در آن گفته شده هیچ نشانه‌ای در دست نیست که این واکنش‌های گسترده به این زودی‌ها فروکش کند.

نویسنده همچنین به نقل از برخی از افراد نزدیک به بن سلمان گفته است در عین حال نشانه‌ قابل توجهی در دست نیست که ملک سلمان تصمیمی برای تغییر و یا به حاشیه راندن فرزند خود داشته باشد، چون بن سلمان طی چند سال گذشته با قلع و قمع مخالفان بالقوه خود توانسته قدرت یکدستی را برای خود در خاندان سلطنتی فراهم کند.

به گفته نویسنده وال استریت ژورنال، در این میان برخی از اعضای پخته‌تر و با تجربه‌تر خاندان سلطنتی از جمله «خالد فیصل»، حاکم مکه، بدنبال دست و پا کردن روایتی رسمی و قابل قبول برای توجیح حادثه قتل خاشقجی در ساختمان کنسولگری هستند و به همین دلیل نیز، فیصل بلافاصله پس از انتشار خبر قتل خاشقجی به آنکارا رفت تا موضوع را ا نزدیک دنبال کند.

آن گونه که گزارش می‌گوید، خالد فیصل، مشاور پادشاه عربستان و امیر مکه و رئیس کمیته مرکزی حج بعد از مراجعه به ترکیه یک نوار صوتی را که مشخص می‌کند خاشقجی بیهوش شده، به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شده، گوش داده است و حال او از معدود افراد نزدیک به پادشاه عربستان است که از جرئیات کامل رسوایی خاشقجی باخبر است.

گفته شده خالد پس از مراجعه به عربستان به پادشاه و اعضای درجه یک خاندان سلطنتی گفته است در صدای ضبط شده هیچ نشانه‌ای که بر درگیری لفظی و سپس درگیری و دعوا دلالت کند، وجود ندارد و این موضوع به عنوان موضع رسمی عربستان نمی‌تواند از سوی دیگران قابل قبول باشد.

گزارش وال استریت ژورنال همچنین در ادامه نقل قول‌هایی از برخی افراد نزدیک در خاندان پادشاهی را منتشر کرده که از تصمیم محمدبن سلمان برای بازگردان خاشقجی به عربستان از مدت‌ها پیش سخن می‌گویند، هرچند در نهایت خاشقجی نتوانست به ریاض بازگردد.

در این گزارش همچنین نویسنده به نقل از سفیر سابق کانادا در عربستان می‌گوید که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان تحمل هیچ مخالفتی را ندارد و به شدت نسبت به اطراف خود بی اعتماد است، تا آن‌جا که بیشتر وقت خود را از ترس ترور در قایق تفریحی لوکس خود روی دریا می‌گذارند.

گزارش در قسمت‌های پایانی خود همچنین به تماس ولیعهد عربستان با جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ اشاره می‌کند که هشت روز پس از ناپدید شدن خاشقجی صورت گرفته، هرچند به گفته نویسنده، بن سلمان پس از این تماس بسیار ناامید شده و به هیچ عنوان تصور نمی‌کرد که حادثه خاشقجی بتواند چنین واکنش جهانی را علیه او برانگیزد.