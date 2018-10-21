۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل در رامسر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد آزاد شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سیل اخیر با بارش باران ۳۰۰ میلی در کمتر از ۲۴ ساعت سبب خسارات سنگینی در روستاها و شهر شد و ستاد مدیریت بحران بصورت عملیاتی و اجرایی شروع بکار کرد که شاهد طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی بودیم.

محمد آزاد تصریح کرد: در سیل اخیر خسارات جانی نداشتیم و تلاش ستاد مدیریت بحران و دستگاه های امنیتی نظامی سپاه بسیج بصورت شبانه روزی سبب کاهش خسارات شد.

وی گفت: سیل اخیر ۱۵۰ میلیارد خسارت به روستاها و شهر وارد کرد که استاندار مازندران و ستاد بحران با پیگیری مجدانه دستورات لازم را انجام دادند تا با مدیریت پس از بحران نسبت به رفع خسارات و برگشت به حالت اولیه کوشا باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر با اشاره به اینکه در حوزه شهر و روستا مسئولان با همراهی و مشارکت مردم نسبت به رفع خسارات و ترمیم آن کوشا بودیم که جهت بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کردیم تصریح کرد: با تشکیل کمیته تحقیق و ستاد بازسازی و با همراهی مسئولان ملی و استانی و بازدید از نقاط آسیب دیده و تخصیص اعتبارات دولتی سعی در حل مشکلات نقاط آسیب دیده داریم.

محمد آزاد گفت: ۵ واحد مسکونی در حوزه شهر و ۳ واحد مسکونی در روستاهای رامسر تخریب شد و نسبت به اسکان افراد با پیگیری مسئولین اقدام کردیم که از همه ادارات و نهادها و ستاد بحران جهت همکاری و هماهنگی تشکر می کنم.

وی افزود: احداث ساختمان در بستر رودخانه ممنوع بوده و آزاد سازی حریم رودخانه ها سبب جلوگیری از خسارات جانی و مالی انجام می شود که نیازمند مشارکت مردم هستیم.

فرماندار رامسر گفت: برای بازسازی خسارات ناشی از سیل در مرحله اول مبلغ ۶ میلیارد تومان برای ۱۷ پروژه به دستگاه ها ابلاغ شد که باید نسبت به انعقاد قرارداد و پیمانکار اقدام کنند تا با سرعت عمل مناسب اقدام کنیم.

وی اظهار کرد: دولت نگاه ویژه ای به خسارت دیدگان سیل دارد و اعتبار خسارت دیدگان در اولین جلسه هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.

با بیان اینکه انجام کارها در این شهر با پیگیری مسئولان و زحمات خبرنگاران انجام می شود گفت: ارتباط چهره به چهره با خبرنگاران و بیان نظرات در راستای پیشرفت توسعه عمران و آبادانی این شهر به عنوان یک باور اساسی است.

وی افزود: رامسر دارای ظرفیت رسانه ای کیفی برخوردار بوده و خبرنگاران با انتشار مطالب تحلیلی و خبری فعال هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر با اشاره به اینکه در بدو شروع کارش در فرمانداری این شهر با انتخابات همزمان بوده گفت: در حوزه های فرهنگی آموزشی عمرانی و.. تلاش کردم و با توجه به محدودیت زمانی اقدامات خوبی در هفته دولت سال ۹۶ و دهه فجر سال ۹۷ و ... داشتیم از پروژه ها و طرح های مختلف بهره برداری شد.

وی افزود: مشکلات زیر ساختی به سالهای گذشته باز می گردد و در شرایطی که نظام و دولت در آن قرار گرفته ما از پیگیریها غافل نشدیم.

آزاد تصریح کرد: در پردیس بین الملل مشکل اساسی در جابجایی آن وجود داشت که با پیگیری های مسئولان استانی و شهرستانی این واحد در این شهر تثبیت شد و ساختمان پشت آن در حال تکمیل شدن بوده و در سال تحصیلی جدید افتتاح می شود.

وی گفت: هفت دانشگاه و موسسه آموزش عالی در این شهر وجود دارد و از لحاظ کیفیت و کمیت دانشجویی وضعیت خوبی داریم.

فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: در حوزه آبرسانی گاز رسانی برق و مخابرات اقدامات خوبی انجام گرفت و توجه به مباحث اجتماعی در قالب کار گروه ها و کمیسیون های مختلف در راستای آسیبهایی که جامعه را تهدید می کند پیگیر هستیم.

وی افزود: در حوزه های طلاق اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی با برنامه ریزی مناسب فعال هستیم و در حوزه اشتغال در سامانه کارا با تحصیلات فراگیر عملکرد کار گروه اشتغال و سامانه کارا با رویکرد اقتصاد مقاومتی موفق بوده و جزء شهرستانهای برتر استان در این حوزه هستیم.

محمد آزاد با بیان اینکه کار گروه نظارت بر پرداخت تسهیلات شکل گرفت تا با بررسی نقاط آسیب دیده نسبت به پرداخت اقدام شود گفت: در راستای حمایت از تولید و کشاورزی جشنواره های چای گل گاو زبان و برنامه های فرهنگی مختلف با همکاری ادارات در روستاها و سواحل برگزار شد.

آزاد با بیان اینکه حل مشکلات ارباب رجوع در اولویت قرار دارد و با بررسی و حل آن باید سبب رضایت مردم و پاسداشت خون شهدا باشیم تصریح کرد: مسئولان با پیگیری و نظارت بصورت فعال در راستای حل مشکلات و ایجاد راه حل کوشا باشند.