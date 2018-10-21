۴ ناظر انتخابات پارلمانی در ولایت «بلخ» افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، سرور حسینی سخنگوی فرماندهی پلیسِ ولایت بلخ افغانستان عصر امروز اعلام کرد: ۴ ناظر انتخاباتی توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه افغانیه شهرستان نهرشاهی کشته شده‌ اند.

سخنگوی فرماندهی پلیسِ ولایت بلخ افغانستان دراین خصوص ادامه داد: آنها دیروز ربوده و امروز کشته شده‌ اند. اجساد آنان به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ منتقل شده است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این جنایت را برعهده نگرفته است.

گفتنی است روند سومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان پس از سقوط طالبان و هفدمین دوره از زمان تشکیل قوه مقننه این کشور، علیرغم تهدیدات امنیتی و مشکلات فنی، پس از ۲ روز ساعاتی پیش رسما پایان یافت.

بر اساس آمارهای اولیه، دست‌ کم ۳ میلیون نفر از شهروندان افغانستان در انتخابات پارلمانی روز شنبه (دیروز) این کشور در ولایت‌ های مختلف این کشور شرکت کردند.

طبق قانون انتخابات افغانستان ۶۸ صندلی از ۲۴۹ کرسی پارلمان به زنان، ۱۰ تا به اقوام و عشایر، از جمله کوچ‌نشینان و یکی هم به اقلیت ۳۰۰ هزار نفری سیک‌های این کشور اختصاص داده شده است.