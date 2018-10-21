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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۲

طوفان خاک ۵ دانش آموز خوزستانی را راهی بیمارستان کرد

طوفان خاک ۵ دانش آموز خوزستانی را راهی بیمارستان کرد

اهواز - رئیس فوریت های پزشکی خوزستان گفت: طوفان خاک امروز عصر پنج دانش آموز خوزستانی را به دلیل تشنج، تنگی نفس و بروز مشکلات قلبی به بیمارستان کشاند.

شهیار میر خشتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طوفان خاک امروز عصر در خوزستان باعث تنگی نفس، تشنج و بروز مشکلات قلبی پنج نفر از دانش آموزان مدرسه ای در روستای بیت باوی کوپال واقع در منطقه غیزانیه اهواز شد.

رئیس فوریت های پزشکی خوزستان گفت: در همین راستا این دانش آموزان به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انتقال داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخاستن توده غلیط گرد و غبار در ظهر امروز که بدون اطلاع رسانی قبلی صورت گرفت مشکلات بی شماری را برای مردم شهرهای اهواز، ماهشهر، امیدیه، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان به خصوص دانش آموزان و سالمندان ایجاد کرد. 

کد مطلب 4437286

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