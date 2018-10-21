طوفان خاک ۵ دانش آموز خوزستانی را راهی بیمارستان کرد

شهیار میر خشتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طوفان خاک امروز عصر در خوزستان باعث تنگی نفس، تشنج و بروز مشکلات قلبی پنج نفر از دانش آموزان مدرسه ای در روستای بیت باوی کوپال واقع در منطقه غیزانیه اهواز شد.

رئیس فوریت های پزشکی خوزستان گفت: در همین راستا این دانش آموزان به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انتقال داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخاستن توده غلیط گرد و غبار در ظهر امروز که بدون اطلاع رسانی قبلی صورت گرفت مشکلات بی شماری را برای مردم شهرهای اهواز، ماهشهر، امیدیه، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان به خصوص دانش آموزان و سالمندان ایجاد کرد.