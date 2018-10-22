رتبه عالی محصولات تولیدی ۵۷ درصد کارخانجات غذایی و بهداشتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند ظهر دوشنبه در نشست با مدیرعاملان واحدهای تولیدی غذایی و آرایشی بهداشتی لرستان با اشاره به اینکه این جلسه همزمان با روز جهانی غذا برگزار شده است، اظهار داشت: هدف از برنامه روز جهانی غذا، فراهم کردن غذای مورد نیاز مردم جهان و در دسترس قرار گرفتن غذاهای سالم برای همه است.

وی با بیان اینکه تولید کننده ها صف نخست تهیه غذای سالم برای مردم هستند، تصریح کرد: در درجه دوم مسئولین فنی واحدهای تولیدی هستند که بر سلامت محصولات تولیدی نظارت می کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه جهان امروز موج بیماری های واگیر را پشت سر گذاشته و آن ها را ریشه کن کرده است، افزود: بشر امروز با بیماری های غیرواگیر مواجه است؛ بیش از هر عاملی بیماری های غیرواگیر موجب مرگ انسان می شود و در رده نخست این بیماری ها مشکلات قلبی و عروقی است.

سپهوند با اشاره به اینکه اما علت شیوع بیماری های غیرواگیر از جمله فشار خون، ناراحتی های قلبی، سرطان و ... چیست؟ ادامه داد: تغییر در برنامه غذایی مردم از عوامل بروز این بیماری ها است، کم تحرکی نیز از دیگر عوامل موضوع است و جامعه ما به شدت به سمت کم تحرکی پیش رفته و مردم برای سلامت خود خیلی وقت نمی گذارند.

وی با بیان اینکه چاقی یکی از معضلات جامعه امروز است، تصریح کرد: سفره سنتی ما به سمت سفره های فست فودی رفته است و این موضوع سلامت انسان ها را تحت الشعاع قرار داده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه در این میان وظیفه ما است که سلامت محصولات غذایی تولیدی در کارخانجات را نظارت و بررسی کنیم، افزود: از سال ۸۹ و ۹۰ یک برنامه پیوسته برای درجه بندی واحدهای تولیدی از نظر کیفیت محصول تولیدی آن ها، در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن را هر ساله سنجش می کنیم.

سپهوند با اشاره به اینکه در طی این سال ها رتبه های عالی یا گرید A محصولات کارخانجات استان رو به افزایش گذاشته است و رتبه ضعیف یا گرید D رو به کاهش داشته است، گفت: بر اساس این رتبه بندی و سنجش که هر ساله انجام می شود، سطح سلامت محصولات تولیدی در لرستان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه در نرم کشوری ۲۵ درصد واحدهای تولیدی رتبه A را داشته اند که لرستان در این شاخص از میانگین کشوری جلوتر بوده است، تصریح کرد: در سال ۸۹ بر اساس پایشی که از سطح کارخانجات غذایی و آرایشی بهداشتی داشتیم، ۱۱.۳ درصد واحدها توانستند رتبه A را برای محصول تولیدی خود کسب کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: این میزان طی سال های بعد افزایش یافت تا اینکه در سال ۹۶ به ۵۷ درصد رسید و این در حالی بود که تنها ۲.۵ درصد واحدهای تولیدی ما برای محصول تولیدی خود رتبه ضعیف D را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه مدیران ۵۰ واحد تولیدی لرستان که رتبه عالی را در تولید محصول خود داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.