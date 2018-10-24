اظهار نظر جدید «نتانیاهو» علیه جنبش مقاومت اسلامی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم برای هر گونه سناریوی احتمالی در باریکه غزه آماده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو مدعی شد که اسرائیل با جنبش حماس مذاکره نمی‌کند، اما این جنبش پیام‌های اخیر ما را به خوبی می‌فهمد.

نتانیاهو مدعی شد: حماس ۶۵ هزار نیروی مسلح دارد و ۲ میلیون فلسطینی را در باریکه غزه گروگان گرفته است!

وی افزود:حماس متعهد به نابودی ما است و من به آنها می‌گویم که من هم به امنیت شهروندان و نظامیان اسرائیل پایبندم.

نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در پایان گفت: اجازه اجرایی شدن طرح‌های حماس را نمی دهیم.

اظهارات نتانیاهو علیه حماس درحالی است که اخیرا شمار زیادی از تحلیلگران صهیونیست با اشاره به قدرت نظامی بالای جنبش های مقاومت اسلامی در غزه، به مقامات صهیونیست نسبت به ارتکاب هرگونه حماقت علیه غزه هشدار داده اند.