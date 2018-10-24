انتقاد فعالان تورهای ورودی به ارزی شدن نرخ هتلها

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای جامعه تورگردانان ایران در نامه ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره تقاضای هتلداران مبنی بر دو نرخی شدن قیمت اتاق هتل ها برای گردشگران خارجی نوشتند:

هتلداران گمان کرده اند که آژانس ها در جریان افزایش نرخ ارزهای خارجی، سود کلانی داشته اند، در حالیکه شرکت های خارجی به خوبی تحولات اقتصادی ما را رصد می کنند. در همین شش ماهه اول آنها بارها تقاضای تعدیل قیمت تورها را داشته اند و حتی تهدید به ابطال تور کرده اند و در نهایت همکاران مجبور به کاهش قیمت شده اند تا همچنان مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، از سوی دیگر هتلداران نمی دانند که گردشگر خارجی شخصا پولی به دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی ایرانی پرداخت نمی کنند و هزینه ها را از همان مبدا به دفاتر خارجی می پردازند مضاف بر اینکه در شرایط تحریم های بانکی، نقل و انتقالات ارزی تقریبا غیرممکن است.

هتلداران در مصاحبه های مطبوعاتی اظهار می کنند هتل های کشورهای دیگر نیز با ارزهای غیر کشور خود هزینه ها را دریافت می کنند، این مطلب درست نیست به عنوان مثال اگر مسافری در دبی، درهم به همراه نداشته باشد و به ناچار از ارزهای دیگر بیعانه پرداخت کند، هتل بلافاصله آن ارز را با نرخ پایین تر از صراف تبدیل و رسید پول را به درهم صادر می کند و به مهمان می گوید که باقیمانده پول پرداختی آنها به درهم بازگردانده می شود، این رویه را در کشورهای دیگر مانند ترکیه و سایر کشورها مشاهده کرده ایم و چنانچه گردشگر واحد پول آن کشور را نداشته باشد برای تبدیل ارز خود به بانک یا صرافی راهنمایی می شود.

ظاهرا از این نکته غافل شده ایم که وظیفه همه ما در شرایط فعلی تقویت پول ملی است و نه تقویت ارز خارجی، آن هم در داخل کشور. امروزه همه کشورها برای تقویت واحد پولی کشور خود تلاش می کنند به عنوان مثال روسیه و چین توافق کردند در معامله با ایران ارزهای خود را جایگزین دلار و یورو کنند.

رئیس جمهور می گوید ما وارد یک جنگ اقتصادی با آمریکا و غرب شده ایم. وظیفه آحاد ملت حفظ و مراقبت از پول ملی است، حال ما می خواهیم از دلار آمریکایی و یوروی غرب بر علیه پول ملی کشور خودمان استفاده کنیم؟ این عمل یعنی تضعیف ایران و تقویت غرب. نباید فراموش کرد که هتل ها و اماکن اقامتی ایران همه ساله از ۲۰ تا بیش از ۴۰ درصد نرخ های خود را افزایش می دهند که این خود سبب افزایش نرخ تورهای ایران نسبت به کشورهای همجوار شده است.

اکنون که با هجوم رسانه ای بیگانه و حوادث گاه و بیگاه درکشور مواجهیم و افق مبهمی را از حیث تعداد ورود گردشگران اروپایی، آمریکایی و شرق آسیا پیش رو داریم، ارزی کردن نرخ ها به معنای افزایش مجدد و سرسام آور نرخ ها و در نتیجه ضربه سختی به بازار گردشگری ورودی است، از این رو هر گونه ازدیاد یا تغییر در شیوه محاسبه نرخ ها موجب نارضایتی شرکت های خارجی طرف قرارداد و کنسلی تورها می شود در صورتی که از گردشگران خارجی نرخ ارزی دریافت شود، سایر حلقه های زنجیره خدمات گردشگری نیز خود را محق دریافت هزینه خدمات به صورت ارزی می دانند.

دفاتر عضو جامعه تورگردانان در بخش ایجاد تقاضا هستند و بخش عرضه، تولید محصول گردشگری و فروش آن در کشورهای مختلف توسط دفاتر صورت می گیرد و البته برای تحقق این امر، دفاتر هزینه های سنگینی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی گردشگری و بازاریابی پرداخت می کنند و هتلداران در این بخش هیچ گونه ای هزینه ای متقبل نمی شوند. با وضعیت فعلی نیز درصد اشغال هتل ها پایین است، در صورت چنین اقدامی، وضعیت اشغال هتل ها به مراتب کمتر خواهد شد و در مجموع اتخاذ چنین تصمیمی به منزله تیر خلاصی است که به پیکره صنعت گردشگری ورودی وارد خواهد شد و بهتر است این اقدام به دست شما انجام نشود.

رضایتمندی گردشگران خارجی زمینه ساز تبلیغات و بازاریابی تورهای بعدی می شود و هر گونه ناهماهنگی در این برهه حساس به پیچیدگی اوضاع و کاهش بیشتر گردشگران ورودی می انجامد. پس لازم است هتلداران و سازمان متولی گردشگری به گونه ای عمل نکنند که صنعت گردشگری ورودی به رکود کشیده شود. وظیفه اصلی و حیاتی مان ایجاب می کند که با تقویت واحد پولی کشور بر این جنگ اقتصادی غلبه کنیم. مبادا به اشتباه برویم و با دست خود بازنده این جنگ شویم.