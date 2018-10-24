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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

رئیس مجلس شورای اسلامی:

نکوداشت«بیهقی»تجلیل از جایگاه زبان و ادب پارسی است

نکوداشت«بیهقی»تجلیل از جایگاه زبان و ادب پارسی است

سبزوار- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آیین نکوداشت بیهقی تجلیل از جایگاه زبان و ادب پارسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی صبح چهارشنبه در پیامی به هشتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوار اظهارکرد: گرامیداشت مورخ اندیشمند و ادیب گرانمایه محمد بن حسین بیهقی که در سراسر عمر خویش به گسترش و پاسداری زبان و ادبیات فارسی اهتمام داشت فرصت مغتنمی برای بررسی و بازخوانی اندیشه و تبیین آثار یکی از چهره های درخشان فرهنگ و ادب فارسی است.

وی افزوده :بیهقی را گزارشگر حقیقت دانسته اند چون وی در سبک و نگارش کتاب مشهور خود از جمله تاریخ بیهقی شرح حال بخشی از تاریخ کشور را با ذهن تیزبین و دقیق به رشته تحریر در آورده است.

 در ادامه این پیام آمده است: ابوالفضل بیهقی از مفاخر ایران و بویژه مایه مباهات و افتخار مردم شریف و ادب دوست سبزوار است که همواره در گرامیداشت این شخصیت برجسته ادبی و فرهنگی اهتمام فراون داشته اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:نکوداشت این مورخ شهیر به واقع تجلیل از جایگاه زبان و ادب پارسی و گامی در جهت پاسداری از میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی یک ملت است که ضمن تقدیر از تلاش تمام دست اندرکاران این آیین ارزشمند امیدواریم همواره شاهد رونق وشکوفایی استعدادهای ادبی در کشور باشیم.

کد مطلب 4440169

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