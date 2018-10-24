اعضای بدن یک جوان ۲۷ ساله به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در این خصوص افزود: ششمین اهدای عضو ارومیه در دوم آبان ماه سال جاری با رضایت خانواده یک جوان ۲۷ ساله به نام ژیلا عیسی زاده به وقوع پیوست.

خدیجه مخدومی ادامه داد: مرحومه ژیلا عیسی زاده ساکن شهر ارومیه بوده که بر اثر آنوریسم مغزی و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که در نهایت بعد از تائید مرگ مغزی ، با رضایت خانواده آن مرحومه عمل خدا پسندانه اهدای عضو صورت گرفت.

وی افزود: کلیه های زنده یاد ژیلا عیسی زاده به دو نفر خانم ۳۳ ساله و ۴۰ ساله که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد که حال عمومی هر دو بیمار مساعد است.

وی خاطر نشان کرد: کبد مرحومه ژیلا عیسی زاده؛ به شیراز و قلب و نسوج جهت استفاده به تهران ارسال شد و به بیماران نیازمند اهداء و زندگی دوباره بخشید.