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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

اعضای بدن یک جوان ۲۷ ساله به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

اعضای بدن یک جوان ۲۷ ساله به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

ارومیه - اهدای اعضای دختر جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، موجب نجات و ادامه زندگی برای چند بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در این خصوص افزود: ششمین اهدای عضو ارومیه در دوم آبان ماه سال جاری با رضایت خانواده یک جوان ۲۷ ساله به نام ژیلا عیسی زاده به وقوع پیوست.

خدیجه مخدومی ادامه داد: مرحومه ژیلا عیسی زاده ساکن شهر ارومیه بوده که بر اثر آنوریسم مغزی و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که در نهایت بعد از تائید مرگ مغزی ، با رضایت خانواده  آن مرحومه عمل خدا پسندانه اهدای عضو صورت گرفت.

وی افزود: کلیه های زنده یاد ژیلا عیسی زاده به  دو نفر خانم ۳۳ ساله و ۴۰ ساله که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد که حال عمومی هر دو بیمار مساعد است.

وی خاطر نشان کرد: کبد مرحومه ژیلا عیسی زاده؛ به شیراز و قلب و نسوج جهت استفاده به تهران ارسال شد و به بیماران نیازمند اهداء و زندگی دوباره بخشید.

کد مطلب 4440338

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