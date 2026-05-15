۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

بانوی شاهرودی با رضایت خانواده، به چند بیمار «عمر تازه» بخشید

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از تأیید مرگ مغزی «فاطمه بیکی»، بانوی ۵۹ ساله شاهرودی خبر داد و گفت: این جان‌بخش با رضایت آگاهانه خانواده‌اش، اعضای خود را به چند بیمار نیازمند بخشید.

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تایید مرگ مغزی فاطمه بیکی ساکن شاهرود خبر داد و بیان کرد: این بیمار ۵۹ ساله با علائم مرگ مغزی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بستری بود.

وی ادامه داد: با رضایت خانواده آن مرحومه، اعضای این جان بخش به چند بیمار نیازمند عمری تازه و دوباره ای بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از انتقال مرحومه به تهران خبر داد و اظهار داشت: عمل برداشت عضو زنده یاد فاطمه بیکی توسط تیم جراحی انجام و به چند بیمار نیازمند، پیوند داده شد.

امامیان با اشاره به اینکه طی سال جاری این دومین ثبت بیمار مرگ مغزی است، تصریح کرد: مورد اول مربوط به سیزدهم اردیبهشت ماه مرحوم مجتبی آجودانی ۳۰ ساله اهل چهار طاق پرو بوده است.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های آجودانی و بیکی، ادامه داد: با سلام و صلوات بر روح بلند همه روشن روانانی که با اهدای عضو خود، نجات بخش زندگی چندین نفر شدند، یاد و نامشان را گرامی می داریم...

