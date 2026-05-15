بانوی شاهرودی با رضایت خانواده، به چند بیمار «عمر تازه» بخشید

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تایید مرگ مغزی فاطمه بیکی ساکن شاهرود خبر داد و بیان کرد: این بیمار ۵۹ ساله با علائم مرگ مغزی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بستری بود.

وی ادامه داد: با رضایت خانواده آن مرحومه، اعضای این جان بخش به چند بیمار نیازمند عمری تازه و دوباره ای بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از انتقال مرحومه به تهران خبر داد و اظهار داشت: عمل برداشت عضو زنده یاد فاطمه بیکی توسط تیم جراحی انجام و به چند بیمار نیازمند، پیوند داده شد.

امامیان با اشاره به اینکه طی سال جاری این دومین ثبت بیمار مرگ مغزی است، تصریح کرد: مورد اول مربوط به سیزدهم اردیبهشت ماه مرحوم مجتبی آجودانی ۳۰ ساله اهل چهار طاق پرو بوده است.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های آجودانی و بیکی، ادامه داد: با سلام و صلوات بر روح بلند همه روشن روانانی که با اهدای عضو خود، نجات بخش زندگی چندین نفر شدند، یاد و نامشان را گرامی می داریم...