به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌ و پرورش استان‌های کشور گفت: در بهره‌وری نیروی انسانی ترویج فعالیت‌های تربیت‌ بدنی اثرگذار است و برای زندگی فعال و افزایش سلامت روحی و جسمی معلمان باید برنامه‌ریزی کنیم.

مهرزاد حمیدی با اشاره به توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین تأکید بسیاری به ورزش و تربیت‌بدنی است و در ساحت زیستی و بدنی این مطالب مطرح‌ شده است

وی افزود: حذف استرس و اضطراب از مدارس و ارتقای شادی و نشاط در مدارس، از سیاست‌های مهم وزارت آموزش‌ و پرورش و تأکید وزیر آموزش‌ و پرورش است و حوزه تربیت‌بدنی می‌تواند در محقق شدن این اهداف وزارتخانه به شکل مطلوبی تأثیرگذار باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با اشاره به اهمیت بهبود سلامت و ورزش کارکنان خاطر نشان کرد: در اسناد بالادستی در خصوص تعمیق و ارتقای سلامت روحی و جسمی کارکنان راهکارهایی آمده است و تقویت ورزش همگانی توصیه‌شده است.

حمیدی در ادامه گفت: دستورالعملی برای تمامی کارکنان با اولویت ورزش بانوان همکار در حال تهیه و تدوین است که با اجرای آن به ارتقای شادی و نشاط و سلامت جسمی خواهیم رسید.

وی با اشاره به آمارهای جهانی برای کم‌تحرکی، اظهار کرد: بر اساس آمارهای سازمان ملل، ۶۰درصد بزرگ‌سالان دچار کم‌تحرکی هستند که در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۳ درصد می‌رسد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت مهم‌ترین سرمایه یک سازمان را منابع انسانی دانست و اظهار کرد: ما باید برای معلمان برنامه‌هایی برای زندگی فعال و افزایش سلامت روحی و جسمی داشته باشیم و در حفظ و نگهداشت سرمایه‌های انسانی وزارت آموزش‌وپرورش توجه جدی کنیم.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در ادامه افزود: نقش ورزش در پیشگیری و درمان و افزایش امید بسیار مهم است و ورزش کارکنان در کنار آموزش‌هایی که در خصوص کنترل فشارخون، قند خون، دیابت، کنترل بیماری‌ها واگیردار و غیر واگیر می‌تواند در سلامت و امید به زندگی کارکنان مؤثر باشد.

حمیدی تصریح کرد: برای بهره‌وری نیروی انسانی، ترویج فعالیت‌های تربیت‌بدنی اثرگذار است و ما در حوزه تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش آمادگی داریم با تجهیز منابع و نیروی انسانی در سطح کشور و فرهنگیان شاغل این برنامه را اجرا کنیم.

مدیریت چالش نیروی انسانی

اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در این گردهمایی با اشاره به استقرار پایه دوازدهم گفت: رشد ۶ درصدی جمعیت دانش آموزی داشته ایم که در طول ۱۵ سال چنین رشدی بی سابقه است.

وی اظهار کرد: مدلی که امسال برای ساماندهی نیروی انسانی ابلاغ شد به شکلی بود که اختیار بیشتری به استان ها داده شود و به زودی آسیب شناسی و کارایی مدل را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: شش درصد رشد جمعیت دانش آموزی داشتیم و در طول ۱۵سال این بالاترین نرخ است که نرخ رشد امسال به دلیل اصلاح ساختار است و در سال های آینده نرخ رشد به ثباتی می رسد که می توان برنامه های پایدار تر و کیفی تر ی داشته باشیم.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی خاطر نشان کرد: مدلی که برای سال بعد در حال طرح شدن است به غیر از کلاس بر روی واحدهای آموزشی تمرکز خواهد داشت چرا که در حال حاضر در ساماندهی رابطه ای بین واحدهای آموزشی و نرخ رشد جمعیت دانش آموزی و نیروی انسانی وجود ندارد و در مدل امسال به دنبال مدیریت این چالش هستیم.

چهاربند با بیان اینکه در سال آینده ۲۵هزار نیروی ورودی جدید خواهیم داشت، گفت: جذب آموزگار از سایر رشته های تحصیلی مدت ها مدنظر بوده است و باید برای آن تصمیم گرفته شود.

وی در ادامه افزود: برای ساماندهی نیروی انسانی قوانینی در حال تهیه و تدوین است که به استان ها ابلاغ می شود و به استناد قانونمندکردن، ساماندهی مطلوب تری می توانیم انجام دهیم و باید در تمام برنامه ریزی این قوانین رعایت شود. این قوانین استانی خواهند بود و چگونگی استانی شدن با انجام مطالعات در حال بررسی و پیگیری است.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در پایان تاکید کرد: جذب نیروی پیش دبستانی نخواهیم داشت و استان ها باید به این امر توجه جدی داشته باشند.

رشد آمار دانش آموزان در مدارس غیردولتی

مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی نیز در این گردهمائی گفت: آمار دقیقی از معلمان غیر دولتی نداریم تا کنون ۱۸۴ هزار نفر از همکاران شاغل در مدارس و مراکز غیر دولتی اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کرده اند که اطلاعات تعداد محدودی از این افراد در سامانه به شکل ناقص ثبت شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم منوط کردن عقد قراداد خرید خدمات به وارد کردن اطلاعات در سامانه ویژه خرید خدمات، اما تنها ۱۳ استان این کار را انجام دادند و سایر استان ها اطلاعات مربوطه را وارد سامانه نکردند.

زینی وند گفت: علیرغم مشکلات اقتصادی در سال تحصیلی جاری، رشد آمار دانش آموزان غیر دولتی را شاهد بودیم، البته تا پایان برنامه ششم توسعه باید سهم مدارس غیر دولتی به ۱۵درصد برسد که این هدف دور از دسترس نیست.

وی برگزاری دوره های ضمن خدمت با موضوع شاخص ها را از جمله فعالیت اداره مشارکت هاست و خاطر نشان کرد: عملکرد شوراهای آموزش و پرورش بهتر از گذشته شده است، ماموظفیم در هفته شوراها عملکرد شوراها را بررسی و به نهاد ریاست جمهوری ارائه بدهیم، لذا مدیران کل استان ها عملکرد شوراها را گزارش کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی استان های بوشهر، تهران و کهگیلویه و بویراحمد را دارای بیشترین مشارکت اعلام و مطرح کرد: سهم آموزش و پرورش از در آمدهای مربوطه شهرداری ها بسیار ناچیز بوده است.

وی بر ساماندهی مشارکت ها در استان ها تاکید کرد: استان ها باید گزارش های مالی دقیق تنظیم و ارسال کنند.

زینی وند گفت: در بسیاری از استان ها جلسات شوراهای آموزش و پرورش مرتب و با حضور استاندار ها برگزار می شود البته سطح مصوبات شوراهای مناطق اغلب از استان ها بالاتر است.

وی تصریح کرد: براساس سیاست های سازمان مدارس غیر دولتی باید خود را به آموزش های الکترونیکی مجهز شوند لذا مدیران کل استان ها در این زمینه بیش از پیش تلاش کنند.