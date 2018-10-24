۱۹ هزار تن زرشک در خراسان جنوبی برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع زرشک مهمویی در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیر کشت زرشک است.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۱۹ هزار و ۱۰۰ تن زرشک برداشت شود، اظهار کرد: ۲۵ هزار نفر در امر تولید، کاشت و برداشت زرشک فعال هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان هم در این بازدید بیان کرد: خراسان جنوبی استانی زیبا با محصولات استراتژیک زیادی است.

منصور رضوانی جلال با اشاره به محصولات کشاورزی همدان بیان کرد: سالانه پنج میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داریم.

اظهار کرد: محصولات کشاورزی همدان ۴.۵ درصد از محصولات کل کشور را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بالقوه ای است، افزود: همچنین این استان در زمینه نیروی انسانی، بسیار توانمند است.

رضوانی جلال با اشاره به خارشتر بیان کرد: این ایده می تواند برای مبارزه با کم آبی و تامین علوفه ترویج داده شود.