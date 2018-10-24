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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

تولید لپ تاپ با نمایشگر تاشو

تولید لپ تاپ با نمایشگر تاشو

تلاش های سامسونگ برای تولید محصولات الکترونیک تاشو منحصر به تولید گوشیهای تاشو نیست و این شرکت در تلاش برای تولید لپ تاپی با نمایشگر تاشو نیز هست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، سامسونگ مذاکرات خود در این زمینه را با تعدادی از شرکت های بزرگ سازنده نمایشگر در جهان آغاز کرده و امیدوار است بتواند نمایشگرهایی برای لپ تاپ ها تولید کند که نه تنها تاشو هستند،بلکه تجربه کاربری جدیدی را باقابلیت های تازه برای علاقمندان در دسترس قرار دهند.

لی مین چئول معاون بازاریابی رایانه های شخصی سامسونگ با اعلام این خبر افزوده است لپ تاپ های دارای نمایشگرهای تاشو طراحی های خلاقانه و منحصر به فردی نیز خواهند داشت و می توانند به شکل یک تبلت درآیند و به شیوه هایی جذاب برای نمایش محتوای چندرسانه ای به کار گرفته شوند.

سامسونگ نام شرکت هایی که در این زمینه با آنها همکاری دارد و همین طور زمان عرضه لپ تاپ های تازه و قیمت آنها را اعلام نکرده است. این شرکت سال گذشته میلادی حدود ۳.۲ میلیون نوع رایانه را در سراسر جهان به فروش رسانده است.

سامسونگ همچنین در تلاش برای تولید رایانه هایی با عمر باتری بیشتر است و به تازگی از تولید لپ تاپی خبر داده که عمرباتری آن بعد از شارژ به ۲۰ ساعت می رسد.

کد مطلب 4440512

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