احیای مرکز توانبخشی لنده پس از ۴ سال وقفه؛پروژه به ۷۰ درصد پیشرفت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقوی از آغاز دوباره عملیات اجرایی مرکز توانبخشی این شهرستان پس از چندین سال توقف خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع تکمیل این پروژه، کمبود اعتبارات بود که با تخصیص منابع در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و حمایت اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد.

وی با بیان اینکه مرکز توانبخشی لنده در سال ۱۳۹۹ در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع کلنگ‌زنی شد، افزود: این پروژه با برآورد اولیه بیش از ۱۳ میلیارد ریال آغاز شد اما در همان مراحل ابتدایی به دلایل مختلف متوقف ماند.

فرماندار لنده ادامه داد: طی یک سال گذشته با پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، پیشرفت فیزیکی پروژه از حدود ۱۰ درصد به ۷۰ درصد رسید، اما بار دیگر به دلیل کمبود اعتبار روند اجرا متوقف شد که اکنون با تأمین منابع مالی، عملیات اجرایی دوباره آغاز شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اوراق مرابحه و کمک‌های اداره کل بهزیستی استان حدود ۵۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یافته و برای تکمیل آن به ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

تقوی با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از این مرکز برای جامعه هدف بهزیستی گفت: راه‌اندازی مرکز توانبخشی لنده موجب کاهش مراجعات معلولان به شهرستان‌های همجوار، کاهش هزینه‌های درمان و رفت‌وآمد، ارائه خدمات تخصصی در کوتاه‌ترین زمان و ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی در شهرستان خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز این مرکز در حال تأمین است و پس از تکمیل ساختمان، تجهیز کامل و راه‌اندازی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.