به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال جوانان ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (سه‌شنبه) نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی ترکیه را در کمپ فنرباغچه شهر بولو مقابل بودروم‌اسپور، تیم پنجم فصل گذشته لیگ دسته اول ترکیه برگزار کرد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که هوای مه‌آلود و بارش باران بر جریان مسابقه تأثیر گذاشت، اما شاگردان قاسم حدادی‌فر نمایش منسجم و قابل قبولی برابر حریف بزرگسال خود ارائه کردند.

جوانان ایران تا دقیقه ۸۵ با نتیجه ۲ بر یک از حریف پیش بودند، اما در نهایت بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در دقیقه ۱۹، ارسال پشت دفاع امیرمحمد کریمی به ماهان علیپور رسید و او نیز با یک پاس عرضی دقیق، ماهان بهشتی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا کاپیتان تیم ملی جوانان با ضربه پای چپ گل نخست بازی را به ثمر برساند.

با این حال، گوکدنیز بایرکدار در دقیقه ۴۰ گل تساوی بودروم‌اسپور را وارد دروازه ایران کرد تا دو تیم نیمه نخست را با نتیجه یک بر یک به پایان برسانند.

در دقیقه ۷۲ و پس از دفع کرنر تیم ایران، توپ در سمت راست پشت محوطه جریمه به مهرداد آقامحمدی رسید و این بازیکن با شوتی زمینی و تماشایی با پای چپ، گل دوم ایران را به ثمر رساند.

برتری ایران تا دقیقه ۸۵ ادامه داشت، اما علی هابش‌اوغلو با گلزنی در این دقیقه، نتیجه را به تساوی کشاند تا نخستین بازی تدارکاتی شاگردان حدادی‌فر با نتیجه ۲ بر ۲ خاتمه یابد.

این تساوی درحالی رقم خورد که حدادی‌فر به دلیل کسالت برخی بازیکنان تصمیم گرفت از آنها در بازی امروز استفاده نکند.

تیم جوانان ایران عصر فردا دومین دیدار دوستانه خود را در جریان اردوی ترکیه برگزار خواهد کرد.

پیش از آغاز مسابقه نیز برهان اشر، سرمربی بودروم‌اسپور، و قاسم حدادی‌فر دیداری صمیمانه با یکدیگر داشتند و سرمربی تیم ترکیه‌ای برای تیم ملی جوانان ایران در ادامه مسیر آماده‌سازی آرزوی موفقیت کرد.