تیراندازی در فروشگاهی در کنتاکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس ایالت کنتاکی آمریکا روز چهارشنبه از وقوع یک تیراندازی در داخل فروشگاه خواربار «کراگر» در «جفرسون تاون» واقع در حومه شهر «لوییویل» بزرگترین شهر ایالت کنتاکی خبر داد.



به گزارش نیروهای پلیس، در این تیراندازی چندین نفر هدف گلوله قرار گرفته اند. رسانه های محلی نیز گزارش دادند که دست کم دو تن از جمله یک بانوی سالخورده در این تیراندازی کشته شده اند.



پلیس نیز از دستگیری فرد مظنون به تیراندازی خبر داد.



شاهدان عینی می گویند که اندکی پس از شنیده شدن صدای تیراندازی از داخل فروشگاه، دو مرد را دیده اند که در محوطه پارکینگ این فروشگاه به سوی یکدیگر تیراندازی می کنند.



این تیراندازی روز چهارشنبه ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی و با ورود یک مرد مسلح به فروشگاهی عمومی و تیراندازی به سمت یک مرد دیگر آغاز

شد. مردی که هدف این تیراندازی قرار گرفته بود، در اثر جراحات وارده کشته شد.

سپس فرد مهاجم از محل حادثه گریخت و با ورود به محوطه پارکینگ این فروشگاه به سمت یک زن سالخورده که گمان می رود یک عابر بی گناه بوده؛ شلیک کرد. این زن سالخورده نیز در محل تیراندازی جان خود را از دست داد.

اندکی بعد، فرد مهاجم با مردی روبرو شد که به گزارش پلیس، مسلح بوده است. پس از تبادل آتش میان آنها، فرد مهاجم سوار بر اتومبیل خود سعی داشت از صحنه جنایت بگریزد که بلافاصله توسط پلیس دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

هنوز انگیزه فرد مهاجم از این حمله مشخص نشده است. رئیس پلیس جفرسون تاون این احتمال را رد نکرد که فرد مهاجم دچار جنون آنی شده و قربانیان را به صورت تصادفی انتخاب کرده است.