حضور میلیونی مردم در اربعین نشان دهنده دفاع از عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، پیاده ‌روی اربعین نشان وحدت و یکپارچگی جهان اسلام دانست و اظهار کرد: اربعین حسینی دارای اهداف بسیار بلندی است شرکت کنندگان باید مراقب فریب نقشه‌های تفرقه ‌افکنی دشمن باشند.

وی با بیان اینکه زیارت اربعین از مراسم‌های با سابقه تاریخی است، افزود: طبق روایات وارد شده در مورد زیارت امام حسین(ع) بسیار سفارش شده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه باید به راهپیمایی اربعین حسینی توجه لازم صورت گیرد، گفت: باید نسبت به برگزاری مراسم اربعین احساس مسئولیت کنیم و اجازاه ندهیم دشمن لطمه ای به اصل این کار وارد کند چرا که حرکت اربعین در امتداد حرکت اسرای کربلا، امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) است.

وی سفر اسرای کربلا را یک سفر تبلیغی و یک فرصت دانست و یادآور شد: اگر بخواهیم از جریانی که قبیله بنی‌هاشم راه ‌انداختند حمایت کنیم باید برای حادثه کربلا یک تبلیغ جهانی برنامه ریزی کنیم.

امروز دنیا به مکتب امام حسین(ع) نیاز دارد

نورمفیدی اظهار کرد: امسال طبق آمارهای اعلام شده از ۴۰ کشور دنیا در مراسم اربعین حسینی(ع) حضور داشتند که این حضور نشان دهنده دفاع از عاشورا، حادثه کربلا و دفاع از شهید در سطح عالم است.

وی با بیان اینکه دنیا به دنبال انسان‌های الگو است، یادآور شد: اگر نتوانیم الگوهای درست به دنیا عرضه کنیم عرفان‌های کاذب به وجود می‌آید.

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه اگر بتوانیم چهره واقعی امام حسین (ع) را به دنیا نشان دهیم می تواند الگوی همه مردم دنیا شود، گفت: امروز دنیا به مکتب امام حسین(ع) نیاز دارد و امام حسین(ع) شخصیتی بود که در روز واقعه دشمنان خود را نصیحت می‌کرد و به دنبال نجات آخروی آنها بود.

وی خاطرنشان کرد: عرفان عشق به ذات اقدس الهی است و دل‌ها از هر تعلقی در عرفان آزاد می‌شود و متعلق به ذات اقدس الهی می‌شود.