حسین رستگاری، مدیر نوشت‌افزار بهشت، درباره انگیزه تولید دفاتر با طرح‌ شهدا و قهرمانان ملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما تقریباً ده سال است، دفاتر با طرح شهدا تولید می‌کنیم. از آنجایی که در بازار، دفاتر با طرح‌ شخصیت‌های غربی بسیار زیاد و دفاتر با طرح قهرمانان ملی و شهدای ما بسیار کم بود، تصمیم گرفتیم قهرمانان واقعی کشور را روی جلد دفاتر و دیگر نوشت‌افزارهای تولیدی، کار کنیم.

رستگاری، با بیان اینکه شهدا ویژگی‌های یک قهرمان واقعی را دارند افزود: قهرمان، شخصیتی است که هم شجاع و دلیر است و هم آنجایی که لازم باشد، از خودگذشتگی می‌کند. ما این ویژگی‌ها را در شهدایمان دیدیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم قهرمانان واقعی‌مان را بر طراحی جلد دفاتر بیاوریم و بین کودکان و نوجوانان ترویج دهیم، با معرفی این قهرمانان، زندگی بچه‌های ما می‌تواند بر اساس ایثار، از خودگذشتگی و ویژگی‌های آن شهدا شکل بگیرد.

مدیر نوشت‌افزار بهشت، استقبال مخاطبان از شخصیت‌های خارجی را از جمله دلایل گرایش تولیدکنندگان به این طرح‌ها دانست و بیان کرد: بخشی از جامعه تقاضای محصولات با طرح شخصیت‌های خارجی را دارد و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به دنبال تولید کاراکترها و شخصیت‌های بومی و ملی نمی‌روند؛ چون معتقدند کاراکترهای خارجی فروششان تضمینی است و همیشه مشتری دارند. بنابراین تولیدکننده ترجیح می‌دهد، طرح شهدا یا شخصیت‌های ایرانی و بومی را تولید نکند.

او ادامه داد: بخشی از این موضوع به ذائقه جامعه برمی‌گردد. طبیعتاً بسیاری از نوجوانان و کودکان ما به این کاراکترها علاقه دارند. علتش هم این است که این شخصیت‌ها وارد جامعه ما شدند، انیمیشن دارند، محصولات متعدد و مختلفشان وارد بازار شده و به‌وفور پخش و توزیع شدند و در نتیجه، ذائقه‌سازی صورت گرفته است

رستگاری، به نقش نهادهای مسئول، تولیدکنندگان واردکنندگان در گسترش محصولات با طرح‌های خارجی پرداخت و تصریح کرد: بخش دیگری از این موضوع به نهادهای مسئول، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای نظارتی مختلف، برمی‌گردد. بخش دیگری اما از حوزه وزارتخانه‌ها خارج است و به فضای بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان برمی‌گردد. برخی به دلیل سود، به این مسائل توجه نمی‌کنند. در ذهنشان مهم نیست که مثلاً وارد کردن یک طرح مانند «کرومی» در کودکان ما چه تاثیری دارد. نگاهشان این است که کالایی را وارد می‌کنند، می‌فروشند و حاشیه سود خوبی هم دارد.

مدیر نوشت‌افزار بهشت، به هزینه بالا و زمان‌بر بودن تولید طرح‌های ایرانی به عنوان یکی از موانع گسترش شخصیت‌های بومی در نوشت‌افزار اشاره و بیان کرد: برای تولید طرح‌های ایرانی، هزینه‌های طراحی گرافیک مسئله است. طرح‌های خارجی آماده در بازار و سایت‌ها وجود دارند. در حال حاضر نیز با هوش مصنوعی، این کار راحت‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود. اما وقتی بخواهید یک کار گرافیکی جذاب و حرفه‌ای انجام دهید، هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد.

او با تأکید بر به‌روز شدن طراحی شخصیت‌های ملی و بومی برای تغییر ذائقه مخاطبان نوجوان گفت: یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن برای قشر نوجوان ذائقه‌سازی کرد، این است که طراحی قهرمانان و شهدایمان را با گرافیک به‌روزتری طراحی کنیم. ما در مجموعه خودمان تلاش می‌کنیم این اتفاق بیفتد. اما بعضاً دیدم که برخی تولیدکنندگانی که در حوزه شهدا فعالیت می‌کنند، یک‌سری تصاویر را از اینترنت می‌گیرند و چاپ می‌کنند. با توجه به اینکه ذائقه نوجوان امروز متفاوت است، وقتی می‌خواهیم آثار مرتبط با شهدا را عرضه کنیم، باید تا حدودی امروزی‌تر و فانتزی‌تر باشند.

رستگاری از طراحی مجموعه جدیدی درباره فرماندهان، شهدای اخیر جنگ رمضان و رهبر شهید خبر داد و گفت: ما امسال یک مجموعه جدید درباره فرماندهان و شهدای اخیر جنگ رمضان و رهبر شهید طراحی کردیم. اما چون در بحث تیراژ محدودیت داریم، امکان اینکه بتوانیم تعداد زیادی از شهدا را کار کنیم، وجود ندارد. وقتی تصویر شهدا و رهبر شهید را روی جلد یک دفتر کار می‌کنیم، شاید صرفاً با یک تصویر روی جلد نتوان کار عمیقی انجام داد و گفت چون این دفتر طرح رهبر شهید است، دانش‌آموزی که آن را می‌خرد، حتماً با مبانی فکری رهبر شهید آشنا می‌شود؛ این اتفاق لزوماً نمی‌افتد.

مدیر نوشت‌افزار بهشت، ادامه داد: حداقل اتفاقی که می‌افتد، تقویت شعائر و نمادهاست. زمانی که فرد طرح شهید محبوبش را روی یک دفتر می‌بیند و آن را می‌خرد، این تصویر در طول سال جلوی چشم اوست و همین موضوع می‌تواند باعث شود درباره آن شهید جست‌وجو کند، خاطراتش را بخواند و مطالعه کند و با مبانی فکری و سبک زندگی آن شهید آشنا شود.