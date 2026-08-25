به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با اولین روز از هفته دولت طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، احمد مرادی و فاطمه جراره نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ۹۴ پروژه برق رسانی هرمزگان افتتاح شد.

حمید ساعد پناه مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در طول جنگ اخیر بیش از ۲۷۵۴ عملیات توسط پرسنل شرکت توزیع برق انجام شد و همکاران دوشادوش نیروهای نظامی پای کار بودند.

وی افزود: برای هفته دولت امسال ۹۴ پروژه برق رسانی در استان هرمزگان آماده شده است که پراکندگی بالایی در استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خاطرنشان کرد: ۱۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده برای این پروژه‌ها است.

ابوالفضل اسدی معاون برنامه ریزی توانیر نیز در این آیین اظهارکرد: توسعه نیروگاه‌های حرارتی در دستور است و صنایع بایستی بخشی از نیاز خود را از طریق تولید و احداث نیروگاه تأمین کنند.

وی افزود: یکی از صرورت‌های ما جایگزین کولرهای کم مصرف با سیستم‌های سرمایشی پرمصرف است و این طرح هم در حال دنبال شدن است‌.

معاون برنامه ریزی توانیر خاطرنشان کرد: برای رفع ناترازی‌ها تلاش‌های خوبی در حال انجام است و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۶ و جلوگیری از خاموشی‌ها آغاز شده است.

اسدی تأکید کرد: بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه برق هرمزگان انجام شده است.