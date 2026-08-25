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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

۹۴ پروژه برق رسانی هرمزگان افتتاح شد

۹۴ پروژه برق رسانی هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس- همزمان با آغاز هفته دولت ۹۴ پروژه برق رسانی هرمزگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با اولین روز از هفته دولت طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، احمد مرادی و فاطمه جراره نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ۹۴ پروژه برق رسانی هرمزگان افتتاح شد.

حمید ساعد پناه مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در طول جنگ اخیر بیش از ۲۷۵۴ عملیات توسط پرسنل شرکت توزیع برق انجام شد و همکاران دوشادوش نیروهای نظامی پای کار بودند.

وی افزود: برای هفته دولت امسال ۹۴ پروژه برق رسانی در استان هرمزگان آماده شده است که پراکندگی بالایی در استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خاطرنشان کرد: ۱۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده برای این پروژه‌ها است.

ابوالفضل اسدی معاون برنامه ریزی توانیر نیز در این آیین اظهارکرد: توسعه نیروگاه‌های حرارتی در دستور است و صنایع بایستی بخشی از نیاز خود را از طریق تولید و احداث نیروگاه تأمین کنند.

وی افزود: یکی از صرورت‌های ما جایگزین کولرهای کم مصرف با سیستم‌های سرمایشی پرمصرف است و این طرح هم در حال دنبال شدن است‌.

معاون برنامه ریزی توانیر خاطرنشان کرد: برای رفع ناترازی‌ها تلاش‌های خوبی در حال انجام است و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۶ و جلوگیری از خاموشی‌ها آغاز شده است.

اسدی تأکید کرد: بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه برق هرمزگان انجام شده است.

کد مطلب 6927051

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