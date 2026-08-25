به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای ثبتشده در ۴۶ ایستگاه هواشناسی استان فارس در روز سهشنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد که میانگین دمای کمینه استان به ۲۱.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
بر این اساس، دشت نمدان با ثبت دمای کمینه هشت درجه سانتیگراد، خنکترین ایستگاه هواشناسی فارس در شبانهروز گذشته بوده است.
پس از این منطقه، پاسارگاد با ۱۲ درجه، بوانات با ۱۲.۹ درجه، صفاشهر با ۱۳.۲ درجه و آباده با ۱۴.۸ درجه سانتیگراد در زمره خنکترین نقاط استان قرار گرفتند.
دمای کمینه در شیراز نیز ۱۸.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است. در میان دیگر ایستگاهها، سد درودزن و فراشبند به ترتیب دمای ۲۰.۶ و ۲۰.۸ درجه سانتیگراد را تجربه کردند.
گرمترین شب در فیروزآباد
در مقابل، ایستگاه فیروزآباد با ثبت دمای کمینه ۳۰.۵ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه فارس از نظر دمای شبانه بود.
کورده نیز با ۳۰.۴ درجه، فیروزآباد با ۲۹.۶ درجه، خنج با ۲۸.۷ درجه و دهرم-دژگاه با ۲۸.۶ درجه سانتیگراد، دیگر نقاطی بودند که بالاترین دمای کمینه را در استان به ثبت رساندند.
بر پایه این گزارش، اختلاف میان کمترین و بیشترین دمای کمینه ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی فارس به ۲۲.۵ درجه سانتیگراد رسید که بیانگر تنوع قابل توجه شرایط دمایی در مناطق مختلف این استان است.
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